В России приготовились вводить электронные паспорта

Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах



Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.



- Сняли все разногласия. Все урегулировали, - цитирует агентство слова Шадаева.



Электронные паспорта появятся в трех регионах страны. По словам главы Минцифры, замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной.



Отмечается, что инициативу протестируют и в столице. В апреле МВД уточнило, что в Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря этого года, а в других субъектах Федерации — по мере технической готовности, но не позже, чем с июля 2023-го. Как сообщает РИА Новости, электронный документ будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца - электронную подпись.



Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных, установленных правительством случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.

