Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
- Сняли все разногласия. Все урегулировали, - цитирует агентство слова Шадаева.
Электронные паспорта появятся в трех регионах страны. По словам главы Минцифры, замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной.
Отмечается, что инициативу протестируют и в столице. В апреле МВД уточнило, что в Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря этого года, а в других субъектах Федерации — по мере технической готовности, но не позже, чем с июля 2023-го. Как сообщает РИА Новости, электронный документ будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца - электронную подпись.
Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных, установленных правительством случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.
В России приготовились вводить электронные паспорта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Александр Бодров стал золотым медалистом в спарринге в весовой категории до 64 кг
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия сразу трёх выставок в центре «Залуу»
Подрезка деревьев продолжается и зимой
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Мясо изъяли на границе в Кяхте
В клубе работают четыре кружка и библиотека
Комитету городского хозяйства поручено избавиться от опасных скатов
21 декабря – день зимнего солнцестояния, который называют мистерией рождения нового
Глава Бурятии считает проект реновации центра Улан-Удэ тяжёлым, но вынужденным
Юные защитники природы помогают кормить птиц
Центр «Вектор» опубликовал фотографии «омикрона»
На фестивале дети с ограниченными возможностями опробовали девяти видов спорта
Ночью местами температура опустится до -46 градусов
Родители бурно спорят по поводу антиковидных ограничений на утренниках
Горка откроется после получения сертификата от Гостехнадзора