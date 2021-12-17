Блогер из Бурятии поделился своими наблюдениями о жизни в США

Он отмечает дороговизну пребывания в Америке и востребованность рабочих профессий
Уроженец Бурятии Николай Цыренов, живущий в США, отмечает, что в эту страну надо ехать с большим запасом денег, потому что цены на элементарные вещи и услуги в переводе на рубли будут шокировать в первое время. Проезд в метро – в переводе на российскую валюту от 200 рублей, пачка сигарет – от 1000 рублей, обычный сэндвич может стоить от 500 рублей.
- Второе – желательно иметь востребованную рабочую специальность. Многим гуманитариям ничего не умеющим, бывшим госслужащим и прочим «белоручкам» тяжело найти подходящую работу для себя. Я и в Бурятии в принципе занимался черным трудом, так что мне не привыкать, - пишет в соцсети блогер.
По его словам, в Америке ценится труд простого рабочего, трудяги на любой чёрной работе, которая в России считается не престижной. А в США же такой труд высоко оплачивается.
- У них хорошо развиты профсоюзы и защита прав трудящихся. Не дай бог, работодатель ущемит в правах рабочих или заплатит мало или же не заплатит - будут большие проблемы, - делится Цыренов.
Он пишет, что любой представитель рабочей профессии в США (обычный уборщик, официантка, охранник) ездят на хороших свежих автомобилях, а их заработок позволяет им жить, а не выживать, как в России.
- Хорошо развиты благотворительные организации, которые раздают продукты питания для малоимущих. Хорошо развита медицина для бедных, с доходом менее 17 тыс. долларов в год, страховка бесплатная и качественная, - рассказывает уехавший не так давно за американской мечтой житель Бурятии.
В числе преимуществ жизни в США Цыренов выделяет, что для богатых и средних американцев соответственно имеется платная медицина, что показывает справедливость заокеанского общества. Он отмечает, что граждане Штатов очень ответственны и носят маски добровольно, а не из-за страха получения штрафа.
- Да и вообще люди здесь более приветливые и вежливые в целом. Не так, как в России, где кругом откровенное хамство, - резюмирует свои наблюдения блогер.
В последнее время за американской мечтой уезжают и жители Бурятии, которые в качестве беженцев пересекают границу через Мексику. Но желание лучшей жизни может обернуться большими трудностями. Не каждый приживается в стране с большими возможностями. Кто-то остаётся, кто-то возвращается. У каждого есть выбор: состояться дома или же уехать за призрачной мечтой.
Блогер из Бурятии поделился своими наблюдениями о жизни в США
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