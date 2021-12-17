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В школе Улан-Удэ провели учебную эвакуацию

В школе Улан-Удэ провели учебную эвакуацию
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Дети и педагоги смогли выбраться из здания менее чем за 3 минуты

16 декабря в республиканской кадетской школе-интернате в городе Улан-Удэ проведена учебная тренировка по отработке навыков эвакуации. В мероприятии были задействованы представители МЧС России по РБ, ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии РФ, охранных структур.

В ходе тренировки были отработаны действия детей и педагогов в случай экстренной ситуации. Также была выполнена полная проверка схемы оповещения, эвакуации сотрудников и обучающихся по запасным и основным выходам.

- Все правила пожарной безопасности и поведения в чрезвычайной ситуации были соблюдены, проблем не выявлено. Эвакуировано 249 человек. Общее время эвакуации 2 минуты 54 секунды, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Улан-Удэ эвакуация школа тренировки

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