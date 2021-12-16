В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса

Прививки ставят в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации



По информации на 15 декабря, в Забайкальском крае привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 548 637 человек, из них завершили вакцинацию – 485 263. Повторно привиты 95 683 забайкальца, сообщает краевое правительство.



Сделать прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии завершили первичную вакцинацию 423 374 человек. Повторную вакцинацию начали 69 568 жителей.





