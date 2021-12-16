 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса

В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прививки ставят в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации

По информации на 15 декабря, в Забайкальском крае привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 548 637 человек, из них завершили вакцинацию – 485 263. Повторно привиты 95 683 забайкальца, сообщает краевое правительство.

Сделать прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии завершили первичную вакцинацию 423 374 человек. Повторную вакцинацию начали 69 568 жителей.


коронавирус вакцинация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса
В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса
Общество, 16.12.2021
Прививки ставят в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации
Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Общество, 16.12.2021
Конкурс детских исследовательских работ по тематике «История следствия» провёл Следственный комитет России  
Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Ежегодную предновогоднюю пенсию хотят ввести в России
Общество, 16.12.2021
Законопроект направлен в российское правительство
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Общество, 16.12.2021
Алексей Семёнов рассказал, что решение уехать в Америку было обдуманным
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Общество, 16.12.2021
В соцсетях продолжают обсуждать вчерашние толчки
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
В Улан-Удэ цирковой артист будет балансировать на бутылках шампанского
Общество, 16.12.2021
Бурятский режиссёр впервые поставил философский цирковой спектакль
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Общество, 16.12.2021
Она возрастет с 15 до 30 тысяч рублей
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 16.12.2021
Организаторы раскрыли программу фестиваля
В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
Общество, 16.12.2021
Члены школьных лесничеств могут на бюджетной основе поступать в вузы по направлению «Лесное дело»
Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Общество, 16.12.2021
Невыездные должники накопили долги более чем на 7 миллиардов рублей
Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Общество, 16.12.2021
«Требуют со школы», - рассказывают жители республики
В Бурятии ожидается резкое потепление
В Бурятии ожидается резкое потепление
Общество, 16.12.2021
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра
В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19
В Бурятии ещё 231 человек заболел COVID-19
Общество, 16.12.2021
За сутки скончались восемь пациентов с коронавиурсом 
Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона
Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона
Общество, 16.12.2021
Региональный надзорный орган озвучил статистические данные с начала года 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^