Прививки ставят в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации
По информации на 15 декабря, в Забайкальском крае привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 548 637 человек, из них завершили вакцинацию – 485 263. Повторно привиты 95 683 забайкальца, сообщает краевое правительство.
Сделать прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии завершили первичную вакцинацию 423 374 человек. Повторную вакцинацию начали 69 568 жителей.
В Забайкалье почти полмиллиона человек завершили вакцинацию от коронавируса
Общество, Фото:
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