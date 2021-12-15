Амурчанин «забыл» про свою маленькую дочь из Бурятии

Мужчине назначили обязательные работы



В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной обратилась жительница Кабанского района, воспитывающая внучку. Мама девочки умерла, а отец живёт в Амурской области, «забыв» про ребёнка. Мужчина не выплачивал алименты своей дочери.



В отношении отца судебные приставы дважды возбуждали исполнительное производство о взыскании алиментов. Однако мужчина не трудоустраивается.



Тогда отец был привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ.



Сейчас с должника взыскано 10 тысяч рублей. Работа по принудительному взысканию алиментов с отца будет продолжена, отметила детский омбудсмен Бурятии.



- По состоянию на 30 ноября на исполнении управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии находилось 6 705 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Благодаря работе судебных приставов с начала текущего года в пользу несовершеннолетних детей удалось взыскать с родителей более 270 млн. рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, по итогам 11 месяцев работы составила 78 %, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



При этом она отметила, что несмотря на побуждение родителей-должников, большая часть алиментной задолженности не выплачивается. «Родители обязаны материально обеспечивать детей, заботиться об их здоровье и полноценном развитии!» - отметила детский омбудсмен.



«Накануне праздников хочется напомнить взрослым о хорошей примете – встречать Новый год без долгов!» - заключила Ганькина.





