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Амурчанин «забыл» про свою маленькую дочь из Бурятии

Амурчанин «забыл» про свою маленькую дочь из Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине назначили обязательные работы

В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной обратилась жительница Кабанского района, воспитывающая внучку. Мама девочки умерла, а отец живёт в Амурской области, «забыв» про ребёнка. Мужчина не выплачивал алименты своей дочери.

В отношении отца судебные приставы дважды возбуждали исполнительное производство о взыскании алиментов. Однако мужчина не трудоустраивается.

Тогда отец был привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Сейчас с должника взыскано 10 тысяч рублей. Работа по принудительному взысканию алиментов с отца будет продолжена, отметила детский омбудсмен Бурятии.

- По состоянию на 30 ноября на исполнении управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии находилось 6 705 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Благодаря работе судебных приставов с начала текущего года в пользу несовершеннолетних детей удалось взыскать с родителей более 270 млн. рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, по итогам 11 месяцев работы составила 78 %, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

При этом она отметила, что несмотря на побуждение родителей-должников, большая часть алиментной задолженности не выплачивается. «Родители обязаны материально обеспечивать детей, заботиться об их здоровье и полноценном развитии!» - отметила детский омбудсмен.

«Накануне праздников хочется напомнить взрослым о хорошей примете – встречать Новый год без долгов!» - заключила Ганькина.


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