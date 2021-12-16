В открытых соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов
С 11 по 12 декабря в Иркутске прошёл открытый чемпионат города по бадминтону. Соревнования проводились в мужском, женском и смешанном парном разряде с разделением на две категории: высшую и первую лиги. Всего собралось более 80 спортсменов из Иркутской области и Забайкальского края.
Как сообщает центр развития бадминтона Забайкальского края, победителями чемпионата стали:
Высшая лига
Смешанный парный разряд
Первое место – Батуев Баир/Дуплева Ольга (оба Чита)
Второе место – Сергеев Алексей/Мальчевская Екатерина (оба Иркутск)
Третье место – Парыгин Александр/Суслова Ирина (оба Иркутск)
Мужской парный разряд
Первое место – Михайлов Даниил/Батуев Баир (оба Чита)
Второе место – Кипсар Сергей/Миролюбов Роман (оба Иркутск)
Третье место – Фомин Николай/Осипов Михаил (оба Иркутск)
Женский парный разряд
Первое место – Суслова Ирина/Ким Елена (обе Иркутск)
Второе место – Игнатьева Татьяна/Тынянская Татьяна (обе Иркутск)
Третье место – Анчихрова Анастасия/Дуплева Ольга (обе Чита)
Первая лига
Смешанный парный разряд
Первое место – Григорян Самвел/Резаева Ольга (оба Иркутск)
Второе место – Бармыкин Сергей/Анчихрова Анастасия (оба Чита)
Третье место – Улзутуев Илья (Чита)/Брегель Мириам (Иркутск)
Мужской парный разряд
Первое место – Белоусов Руслан/Губанов Александр (оба Иркутск)
Второе место – Бенчаров Никита/Бараховский Евгений (оба Иркутск)
Третье место – Торопов Максим/Ахметчин Рашид (оба Иркутск)
Женский парный разряд
Первое место – Кеоудом Кеовилай/Шавейко Кристина (обе Иркутск)
Второе место – Гуськова Галина/Резаева Ольга (обе Иркутск)
Третье место – Косменюк Алёна/Виславных Оксана (обе Иркутск)
Самой креативной парой соревнований стали Парыгин Александр и Суслова Ирина. Также специальный приз от Татьяны Тынянской был вручён самым юным участникам.
Иркутск и Чита сразились в чемпионате по бадминтону
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