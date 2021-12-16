Иркутск и Чита сразились в чемпионате по бадминтону

Общество, Фото: центр развития бадминтона Забайкальского края

В открытых соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов



С 11 по 12 декабря в Иркутске прошёл открытый чемпионат города по бадминтону. Соревнования проводились в мужском, женском и смешанном парном разряде с разделением на две категории: высшую и первую лиги. Всего собралось более 80 спортсменов из Иркутской области и Забайкальского края.



Как сообщает центр развития бадминтона Забайкальского края, победителями чемпионата стали:



Высшая лига



Смешанный парный разряд

Первое место – Батуев Баир/Дуплева Ольга (оба Чита)

Второе место – Сергеев Алексей/Мальчевская Екатерина (оба Иркутск)

Третье место – Парыгин Александр/Суслова Ирина (оба Иркутск)



Мужской парный разряд

Первое место – Михайлов Даниил/Батуев Баир (оба Чита)

Второе место – Кипсар Сергей/Миролюбов Роман (оба Иркутск)

Третье место – Фомин Николай/Осипов Михаил (оба Иркутск)



Женский парный разряд

Первое место – Суслова Ирина/Ким Елена (обе Иркутск)

Второе место – Игнатьева Татьяна/Тынянская Татьяна (обе Иркутск)

Третье место – Анчихрова Анастасия/Дуплева Ольга (обе Чита)



Первая лига



Смешанный парный разряд

Первое место – Григорян Самвел/Резаева Ольга (оба Иркутск)

Второе место – Бармыкин Сергей/Анчихрова Анастасия (оба Чита)

Третье место – Улзутуев Илья (Чита)/Брегель Мириам (Иркутск)



Мужской парный разряд

Первое место – Белоусов Руслан/Губанов Александр (оба Иркутск)

Второе место – Бенчаров Никита/Бараховский Евгений (оба Иркутск)

Третье место – Торопов Максим/Ахметчин Рашид (оба Иркутск)



Женский парный разряд

Первое место – Кеоудом Кеовилай/Шавейко Кристина (обе Иркутск)

Второе место – Гуськова Галина/Резаева Ольга (обе Иркутск)

Третье место – Косменюк Алёна/Виславных Оксана (обе Иркутск)



Самой креативной парой соревнований стали Парыгин Александр и Суслова Ирина. Также специальный приз от Татьяны Тынянской был вручён самым юным участникам.

