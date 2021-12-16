 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Иркутск и Чита сразились в чемпионате по бадминтону

Иркутск и Чита сразились в чемпионате по бадминтону
Общество,  Фото:центр развития бадминтона Забайкальского края
В открытых соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов

С 11 по 12 декабря в Иркутске прошёл открытый чемпионат города по бадминтону. Соревнования проводились в мужском, женском и смешанном парном разряде с разделением на две категории: высшую и первую лиги. Всего собралось более 80 спортсменов из Иркутской области и Забайкальского края.

Как сообщает центр развития бадминтона Забайкальского края, победителями чемпионата стали:

Высшая лига

Смешанный парный разряд
Первое место – Батуев Баир/Дуплева Ольга (оба Чита)
Второе место – Сергеев Алексей/Мальчевская Екатерина (оба Иркутск)
Третье место – Парыгин Александр/Суслова Ирина (оба Иркутск)

Мужской парный разряд
Первое место – Михайлов Даниил/Батуев Баир (оба Чита)
Второе место – Кипсар Сергей/Миролюбов Роман (оба Иркутск)
Третье место – Фомин Николай/Осипов Михаил (оба Иркутск)

Женский парный разряд
Первое место – Суслова Ирина/Ким Елена (обе Иркутск)
Второе место – Игнатьева Татьяна/Тынянская Татьяна (обе Иркутск)
Третье место – Анчихрова Анастасия/Дуплева Ольга (обе Чита)

Первая лига

Смешанный парный разряд
Первое место – Григорян Самвел/Резаева Ольга (оба Иркутск)
Второе место – Бармыкин Сергей/Анчихрова Анастасия (оба Чита)
Третье место – Улзутуев Илья (Чита)/Брегель Мириам (Иркутск)

Мужской парный разряд
Первое место – Белоусов Руслан/Губанов Александр (оба Иркутск)
Второе место – Бенчаров Никита/Бараховский Евгений (оба Иркутск)
Третье место – Торопов Максим/Ахметчин Рашид (оба Иркутск)

Женский парный разряд
Первое место – Кеоудом Кеовилай/Шавейко Кристина (обе Иркутск)
Второе место – Гуськова Галина/Резаева Ольга (обе Иркутск)
Третье место – Косменюк Алёна/Виславных Оксана (обе Иркутск)

Самой креативной парой соревнований стали Парыгин Александр и Суслова Ирина. Также специальный приз от Татьяны Тынянской был вручён самым юным участникам.
бадминтон спорт Иркутск чемпионат Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возможен слабый снег
В Улан-Удэ возможен слабый снег
Общество, 16.12.2021
Местами ожидается холодный ветер
Рождественский фестиваль откроется в Улан-Удэ 27 декабря
Рождественский фестиваль откроется в Улан-Удэ 27 декабря
Общество, 15.12.2021
Фестиваль стартует с концерта хоровой музыки
Ольхонский грызун стал героем стикерпака
Ольхонский грызун стал героем стикерпака
Общество, 15.12.2021
Зверёк делится с пользователями самыми разными эмоциями
В Бурятии выбрали лучших школьных журналистов
В Бурятии выбрали лучших школьных журналистов
Общество, 15.12.2021
Победителем стал медиа-центр из Гусиноозёрска
В Бурятии стартует конкурс оформления саней
В Бурятии стартует конкурс оформления саней
Общество, 15.12.2021
Принять участие можно всей семьёй
В Туве фермер экспериментирует со скрещиванием бурятских и местных овец
В Туве фермер экспериментирует со скрещиванием бурятских и местных овец
Общество, 15.12.2021
Бараны из Бурятии стали популярны в Овюрском районе Тувы
В Бурятии определили лучшие оркестры и ансамбли
В Бурятии определили лучшие оркестры и ансамбли
Общество, 15.12.2021
В конкурсе приняли участие коллективы, играющие на народных инструментах
В Улан-Удэ показали зимнюю одежду бурятских родов
В Улан-Удэ показали зимнюю одежду бурятских родов
Общество, 15.12.2021
Выставка прошла в фойе Бурдрамы
В Забайкалье победителям соцпроекта передано более 8000 овец
В Забайкалье победителям соцпроекта передано более 8000 овец
Общество, 15.12.2021
Конкурсный отбор прошли более 30 участников
«Кругобайкалка» вошла в топ-5 лучших турмаршрутов
«Кругобайкалка» вошла в топ-5 лучших турмаршрутов
Общество, 15.12.2021
Конкурс «Сокровища России» проводился журналом National Geographic Traveler
В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ
В Бурятии первенство по шахматам выиграли студенты БГУ
Общество, 15.12.2021
Участники сборной стали победителями как в личном, так и в командном зачёте
В Забайкалье запустят новые авиарейсы
В Забайкалье запустят новые авиарейсы
Общество, 15.12.2021
Также возобновлены полёты из Читы в Краснокаменск
За строительными работами вблизи Байкала следят экодроны
За строительными работами вблизи Байкала следят экодроны
Общество, 15.12.2021
На экодронах установлены тепловизионные камеры

В Улан-Удэ значительно выросла смертность
В Улан-Удэ значительно выросла смертность
Общество, 15.12.2021
Впервые за последние годы умерло больше человек, чем родилось
Иркутская область получит 2,5 млрд на соцобъекты в сёлах
Иркутская область получит 2,5 млрд на соцобъекты в сёлах
Общество, 15.12.2021
Деньги направят на строительство и капитальный ремонт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^