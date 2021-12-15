В аэропорту Шереметьево откроется фотовыставка о Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Увидеть уникальные фотографии смогут все желающие



Торжественное открытие фотовыставки «Байкал: нереальная реальность» (0+) состоится 15 декабря в аэропорту Шереметьево.



Экспозиция разместится на третьем этаже терминала «В» в московском аэропорту Шереметьево. Увидеть уникальные фотографии смогут все желающие: пассажиры, горожане и гости столицы – выставка будет размещена в свободной зоне, рядом с выходом на парковку, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.



Выставка призвана привлечь внимание к сохранению уникальной природы озера Байкал и конечно, же, поспособствовать развитию внутреннего туризма.



Сообщается, что выставка состоит из двух десятков уникальных снимков. Их авторы – известные и начинающие фотографы Иркутской области, Москвы и Московской области. Масштабы фотографий значительны - каждая из них может стать фотозоной, создавая эффект присутствия на берегу Байкала.

