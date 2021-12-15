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В аэропорту Шереметьево откроется фотовыставка о Байкале

В аэропорту Шереметьево откроется фотовыставка о Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Увидеть уникальные фотографии смогут все желающие

Торжественное открытие фотовыставки «Байкал: нереальная реальность» (0+) состоится 15 декабря в аэропорту Шереметьево.

Экспозиция разместится на третьем этаже терминала «В» в московском аэропорту Шереметьево. Увидеть уникальные фотографии смогут все желающие: пассажиры, горожане и гости столицы – выставка будет размещена в свободной зоне, рядом с выходом на парковку, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

Выставка призвана привлечь внимание к сохранению уникальной природы озера Байкал и конечно, же, поспособствовать развитию внутреннего туризма.

Сообщается, что выставка состоит из двух десятков уникальных снимков. Их авторы – известные и начинающие фотографы Иркутской области, Москвы и Московской области. Масштабы фотографий значительны - каждая из них может стать фотозоной, создавая эффект присутствия на берегу Байкала.
Байкал фотовыставка

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