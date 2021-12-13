Республика подписала соглашение с Российским футбольным союзом
11 декабря в Москве глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение с Российским футбольным союзом. Подготовка к событию заняла почти год.
- Теперь в Бурятию будут привлекаться квалифицированные тренеры, а наши местные смогут повышать свою квалификацию, разовьётся система клубного футбола, усовершенствуется в целом система подготовки спортивного резерва. В республике будут установлены новые футбольные поля и проводиться ещё больше футбольных мероприятий. Уверен, что все это приведёт к тому, что ребята из Бурятии станут футболистами высокого класса и станут известны на всю страну, – рассказал о перспективах министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, заинтересованные стороны будут вместе выводить этот вид спорта в Бурятии на профессиональный уровень.
Футбол в Бурятии выведут на профессиональный уровень
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