Улан-удэнец рассчитывался чужой картой в магазинах

Мужчина нашёл карту на улице



Житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.



В суде установлено, что в июне вблизи ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района обвиняемый подобрал с земли чужую банковскую карту. Используя бесконтактный способ оплаты, он совершил покупки в магазине на сумму шесть тысяч рублей.



Возвращать карту владельцу он не собирался. Но при этом вернул сумму причинённого ущерба.



Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

