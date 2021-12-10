Мужчина нашёл карту на улице
Житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.
В суде установлено, что в июне вблизи ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района обвиняемый подобрал с земли чужую банковскую карту. Используя бесконтактный способ оплаты, он совершил покупки в магазине на сумму шесть тысяч рублей.
Возвращать карту владельцу он не собирался. Но при этом вернул сумму причинённого ущерба.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец рассчитывался чужой картой в магазинах
Общество, Фото:
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