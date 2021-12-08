Известные красавицы стали моделями для съёмок бурятских украшений

Общество, Фото: страница Зорикто Жамбалова

В мастерской Зорикто Жамбалова девушки примерили национальные драгоценности



В мастерской известного ювелира Зорикто Жамбалова прошли съёмки украшений. Их примерили бурятские красавицы. Среди них модель, мисс «Улан-Удэ 2021», первая вице-мисс «Юная Краса России 2021» Валерия Бодиева, артистка балета театра «Байкал», вице-Краса Бурятии-2019, третья вице-мисс «Краса России 2020» Сэсэг Даиндарова и другие.



- Красивые фото будут позже. Просто хочется поблагодарить девочек, что нашли время помочь нашему прославленному мастеру! Вы супер! Украшения «Дархан Ювелир» - просто шик! - написала в соцсети директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.



Она называет трендом нашего времени украшения с нефритом. Их и примерили в мастерской ювелира модели. Также они смогли облачиться в традиционную классику - must have для каждой бурятской женщины - украшения с кораллами.



Зорикто Жамбалов известен тем, что его украшения носят популярные певицы и артистки. Среди них Мэдэгма Доржиева, Ольга Жигмитова, Нонна Тогочиева и другие не менее известные персоны .



- Наша новая звёздочка Princess Valeria, победитель «Юная Краса России». Юная, умная и удивительно красивая! - представляет ещё одну модель своей коллекции сам мастер.



Он называет девушек и женщин, которые носят его работы «наши Princesses». Среди счастливых обладательниц авторских украшений замечена автор множества книг, психолог, общественный деятель Ульяна Раднаева.

