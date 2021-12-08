В Улан-Удэ музейного коня «переобули» в зимние подковы

Рыжик готов к зимним катаниям
Коня Рыжика из Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ подковали «по-зимнему». Теперь он готов к катаниях на санях, ему не страшен гололёд, он будет бежать уверенно, не боясь поскользнуться.
- Ковка лошадей представляет собой процедуру прикрепления к копытам подков. Они служат для защиты конечностей лошадей от всевозможных повреждений, а также предохранение копытного рога от преждевременного стирания и обламывания при движении по твёрдому грунту, - рассказали в Этнографическом музее.
Подготовку лошадей к зиме сравнили с «переобуванием» автомобилей в зимнюю резину. Только лошадей подковывают специальными подковами для зимы.
Местные жители освещают дорогу сами себе фонариками
Скакун готов к зимним катаниям
Жильё установили в популярном у туристов месте
Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
Нынешние требования создают препятствия для строительства жилых домов
Стартовал конкурс на должность нового главврача больницы №2
Михаил Слипенчук возвращается к юношеским размерам
Татьяне Нежельской пришлось преодолеть собственные страхи
Людмиле Воронцовой подарили стадо баранов за серебро чемпионата мира
Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района
Адисе Гармаевой, ставшей известной в один миг, помогали всем миром
Ёлка будет самой высокой в Заиграевском районе
Оперативная группа «Ангара» провела очередной рейд
Заболеваемость держится на одном уровне
Родители детей не стали обращаться в больницы