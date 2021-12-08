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В Улан-Удэ музейного коня «переобули» в зимние подковы

В Улан-Удэ музейного коня «переобули» в зимние подковы
Общество,  Фото:Этнографический музей
Рыжик готов к зимним катаниям

Коня Рыжика из Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ подковали «по-зимнему». Теперь он готов к катаниях на санях, ему не страшен гололёд, он будет бежать уверенно, не боясь поскользнуться.

- Ковка лошадей представляет собой процедуру прикрепления к копытам подков. Они служат для защиты конечностей лошадей от всевозможных повреждений, а также предохранение копытного рога от преждевременного стирания и обламывания при движении по твёрдому грунту, - рассказали в Этнографическом музее.

Подготовку лошадей к зиме сравнили с «переобуванием» автомобилей в зимнюю резину. Только лошадей подковывают специальными подковами для зимы.

лошади этнографический музей

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