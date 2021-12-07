Появились новые случаи заболеваний гриппом
За прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, в Иркутской области зарегистрирован 31 051 случай заболевания ОРВИ. 61% из них – дети до 14 лет. Лабораторно подтверждён диагноз грипп у 18 взрослых и 62 детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Сейчас в Иркутской области завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 30,4% населения. Для недопущения микст-инфекции прививочная кампании против гриппа и коронавирусной инфекции проходит параллельно.
За неделю ОРВИ заболели более 30 тысячи жителей Иркутской области
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