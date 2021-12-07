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В Улан-Удэ состоится вечер памяти режиссёра Андрея Штейнера

В Улан-Удэ состоится вечер памяти режиссёра Андрея Штейнера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С именем этого режиссёра связан один из этапов истории Русского драмтеатра

10 декабря в Улан-Удэ состоится вечер памяти Андрея Штейнера, который с 1998 по 2003 годы занимал пост главного режиссёра Русского драматического театра имени Н.А.Бестужева и поставил множество значимых и важных спектаклей в истории ГРДТ. Мероприятие пройдёт на Малой сцене в рамках проекта «Месяц истории театра. Вехи. События. Люди».

Вечер памяти будет посвящён биографии и творчеству Андрея Штейнера. На мероприятии выступят артисты, работавшие с ним; работники цехов, с кем создавалось сценическое пространство и костюмы; педагоги института культуры, которые также не раз участвовали в работе над премьерными постановками. Будут показаны видеофрагменты спектаклей, интервью Андрея Ивановича из архива театра. Вдова Андрея Ивановича – Марина Поднебесная – бывшая актриса ГРДТ специально для памятного вечера подготовила материалы о деятельности режиссёра в последние годы его жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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Улан-Удэ театр вечер памяти

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