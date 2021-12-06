В Иркутской области бригада «скорой» спасла людей на пожаре

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Бригада ехала по вызову и увидела пламя



Ночью 5 декабря во время следования на вызов сотрудники бригады скорой помощи Ангарской больницы спасли двух человек из горящего дома в посёлке Мегет.



Пожар случился ночью. Очевидцы сообщили, что горят баня, часть жилого дома и автомобиль на улице Некрасова. К месту незамедлительно выехали пожарные подразделения. В это же время бригада скорой помощи в составе трёх человек - фельдшеров Валентины Усовой и Андрея Никольского, а также водителя Александра Шакурова, проезжая по частному сектору, заметила пламя. Медики свернули к участку и увидели, что огонь уже охватил автомобиль надворные постройки и прямо на глазах медиков перекинулся на крышку жилого дома.



Работники «скорой» решили оповестить жителей улицы о пожаре. Они включили звуковой спецсигнал, но реакции не последовало. Распространение огня было стремительным, поэтому фельдшер Андрей Никольский решил, что медлить нельзя и перемахнул через забор. Он выбил в доме окно. Внутри увидел женщину, находившуюся в панике, помог ей сориентироваться и выбраться из горящего помещения через оконный проём. В доме также находился мужчина, он вышел самостоятельно, но при этом получил ожоги.



Спасённым людям врачи оказали необходимую медицинскую помощь.



Прибывшие через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение. На это ушло чуть больше 20 минут.



Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. Огнём повреждены баня, сгораемые части автомобиля и часть жилого дом.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Изъятые на месте происшествия материалы направлены на экспертизу в испытательную пожарную лабораторию МЧС.



Пожарные собрали необходимый материал для представления к награждению работников бригады скорой помощи Ангарской больницы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

