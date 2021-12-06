Творческие представители бурятского народа, проживающие в Прибайкалье, продемонстрировали свои способности, умения и таланты
Центр культуры коренных народов Прибайкалья провёл областной фестиваль «Гэсэриада – 2021» в Иркутске. Самые смелые, умелые, творческие представители бурятского народа, проживающие на территории Прибайкалья, продемонстрировали свои способности, умения и таланты.
- Бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского лука, разбивание хребтовой кости - это всего лишь 3 умения из 9, чем должен обладать мужчина. Именно по этим умениям выявлялся «Гэсэр» из 7 районов Иркутской области из мест компактного проживания бурят, - сообщается в аккаунте социальной сети иркутянки Серафимы Балдановой.
По её словам, в номинации «Визитная карточка» участники областного фестиваля должны были рассказать на родном языке о себе, своей семье, родине, родословной и увлечениях.
- Было занимательно наблюдать за эмоциями самих участников, ведь невольно они этим самым выдают свой темперамент, характер, отношение. Результат во многом зависел от настроя и напутствия их руководителей, тренеров, болельщиков, - рассказывает женщина.
По данным «Орда инфо», абсолютным победителем стал Сергей Иванов из села Оса Иркутской области. Звание «Тумэр Гэсэр» присвоено Дмитрию Базарову из села Бахтай Аларского района, «Бухэ Гэсэр» — Мандрию Адамову из села Енисей Осинского района, «Мэргэн Гэсэр» — Николаю Халапханову из села Загатуй Баяндаевского района, «Уран Гэсэр» — Сергею Иванову, представителю КДЦ села Оса.
В рамках фестиваля прошли конкурсы «Арадай дуун» и «Гэсэршины». Участники исполняли народные песни и читали отрывки одических произведений.
В Иркутске прошла «Гэсэриада – 2021»
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