В Иркутске прошла «Гэсэриада – 2021»

Творческие представители бурятского народа, проживающие в Прибайкалье, продемонстрировали свои способности, умения и таланты



Центр культуры коренных народов Прибайкалья провёл областной фестиваль «Гэсэриада – 2021» в Иркутске. Самые смелые, умелые, творческие представители бурятского народа, проживающие на территории Прибайкалья, продемонстрировали свои способности, умения и таланты.



- Бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского лука, разбивание хребтовой кости - это всего лишь 3 умения из 9, чем должен обладать мужчина. Именно по этим умениям выявлялся «Гэсэр» из 7 районов Иркутской области из мест компактного проживания бурят, - сообщается в аккаунте социальной сети иркутянки Серафимы Балдановой.



По её словам, в номинации «Визитная карточка» участники областного фестиваля должны были рассказать на родном языке о себе, своей семье, родине, родословной и увлечениях.



- Было занимательно наблюдать за эмоциями самих участников, ведь невольно они этим самым выдают свой темперамент, характер, отношение. Результат во многом зависел от настроя и напутствия их руководителей, тренеров, болельщиков, - рассказывает женщина.



По данным «Орда инфо», абсолютным победителем стал Сергей Иванов из села Оса Иркутской области. Звание «Тумэр Гэсэр» присвоено Дмитрию Базарову из села Бахтай Аларского района, «Бухэ Гэсэр» — Мандрию Адамову из села Енисей Осинского района, «Мэргэн Гэсэр» — Николаю Халапханову из села Загатуй Баяндаевского района, «Уран Гэсэр» — Сергею Иванову, представителю КДЦ села Оса.



В рамках фестиваля прошли конкурсы «Арадай дуун» и «Гэсэршины». Участники исполняли народные песни и читали отрывки одических произведений.

