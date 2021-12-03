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В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона

В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
Общество,  Фото:pexels.com
По программе «Земский доктор» в республике вводят дополнительные выплаты

Бурятия вводит дополнительные выплаты «земским» докторам. Решение было принято на совещании, которое провёл глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», программа «Земский доктор» в Бурятии действует в с 2021 года. Переехавший в сельскую местность врач получает миллион рублей, за что обязуется отработать здесь пять лет.

- Помимо федеральных единовременных выплат в размере 1 млн рублей, участникам программы «Земский доктор», приезжающих работать в моногорода Закаменск, Кяхта и Гусиноозёрск, будет предоставляться дополнительно один млн рублей из республиканского бюджета. Тем самым, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода с численностью населения до 50 тысяч дополнительно, получат один млн рублей в 2022 году, суммарно специалист получает два млн рублей. Также врачи остродефицитных специальностей, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тысяч человек в рамках программы «Земский доктор», дополнительно получат один млн рублей из республиканского бюджета к двум млн из федерального бюджета. Суммарно специалист получает три млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Кроме того, Алексей Цыденов поручил главам районов рассмотреть возможность предоставления единовременных выплат из местного бюджета: 100 тысяч рублей врачам, 50 тысяч – средним медицинским работникам. Это поручение адресовано и к администрации Улан-Удэ.

Студентам-медикам, обучающимся в рамках целевых договоров, будет назначена ежемесячная республиканская выплата:

- студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам в размере 3000 рублей;

- студентам ссузов в размере 1500 рублей.

Сейчас в медицинских вузах проходят обучение 707 студентов, в ссузах – 848 студентов.

Также на совещании правительства принято решение о продлении на 2022 год республиканской программы «Сельская ипотека». Согласно этой программе, государство выплачивает ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья для медицинских работников в сельской местности.

— Я думаю, многие хотели бы работать на селе, особенно на своей малой родине. Но, к сожалению, часто возникает вопрос по жилью. Больница не в силах построить дом каждому прибывшему сотруднику. И эта новая возможность для медиков – существенная помощь. Думаю, благодарны не только сами медработники, но больше всего — жители, так как специалистов не хватает в сёлах. А если человек приобретает дом здесь – это уже надолго. Это действительно хорошая программа и действительно нужные решения для нас, для жителей республики, — рассказала участница программы, главная медицинская сестра Петропавловской центральной районной больницы Туяна Цыремпилова.
врачи

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