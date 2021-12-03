 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии

«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
Общество,  Фото:предоставлено минстроем Бурятии
Центр города Кяхты преобразился благодаря нацпроекту

В прошлом году город Кяхта победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Теперь благодаря выигранным грантам, выделенным по линии нацпроекта «Жильё и городская среда», созданы условия для комфортного проживания жителей.

- После преображения Центральный парк в городе Кяхта стал местом притяжения жителей. На объекте установили фонари необычной формы, детские площадки и спортивные тренажеры, которые пользуются особой популярностью не только у детей, но и взрослых. По словам мэра города Кяхты Евгения Степанова, после благоустройства территория стала более востребованной, - сообщает минстрой Бурятии.


По словам мэра Кяхты, в городе появились бизнесмены, которые построили в парке кофейни, и сюда устремляются не только взрослые, но школьники.

- Многофункциональное пространство для отдыха и прогулок появилось благодаря тому, что муниципальное образование одержало победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На благоустройство парка в Кяхте было выделено 54 миллиона рублей. На территории установили детскую площадку, спортгородок, административное здание, а также сделали дорожки. Мы надеемся, что в следующем году Кяхта, а также Северобайкальск, Бабушкин и Закаменск, вновь примут участие в конкурсе и комфортных общественных пространств станет еще больше, - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин отметил, что при министерстве создан Центр компетенции по вопросам городской среды, который будет совместно с муниципальными образованиями разрабатывать дизайн-проекты, чтобы общественные территории были эстетичными и радовали глаз.

благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Общество, 03.12.2021
Все жалобы в мэрии рассматривают ежедневно
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Общество, 03.12.2021
Особенно этим грешат пенсионеры
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
Общество, 03.12.2021
Центр города Кяхты преобразился благодаря нацпроекту
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Общество, 03.12.2021
Больше половины опрошенных жителей республики против отстрела бездомных собак
В Бурятии наступила весна в декабре
В Бурятии наступила весна в декабре
Общество, 03.12.2021
Циклон из Атлантики принес в республику тёплую погоду
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
Общество, 03.12.2021
Пять спортсменок из Бурятии вышли в финал
В Бурятии на улице установили огромный самовар
В Бурятии на улице установили огромный самовар
Общество, 03.12.2021
Самовар появился перед сельским Домом культуры
В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей
Общество, 03.12.2021
На улицах будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
На Ольхоне появился пункт раздельного сбора мусора
На Ольхоне появился пункт раздельного сбора мусора
Общество, 03.12.2021
Контейнеры установили на Сарайском пляже
Улан-удэнцы боятся ухода трамвайных путей под землю
Улан-удэнцы боятся ухода трамвайных путей под землю
Общество, 03.12.2021
Вариант остановки трамвайного движения на кольцевой развязке не исключается
За месяц в улан-удэнском роддоме родилось три двойни
За месяц в улан-удэнском роддоме родилось три двойни
Общество, 03.12.2021
Самым крупный малыш родилcя весом почти пять килограммов
В Улан-Удэ показали, как вывозят снег с Удинского моста
В Улан-Удэ показали, как вывозят снег с Удинского моста
Общество, 03.12.2021
С Удинского моста за одну ночь вывезли 170 кубометров снега
Популярный блогер покинул Россию после поста из Петрозаводска
Популярный блогер покинул Россию после поста из Петрозаводска
Общество, 03.12.2021
Илья Варламов уехал из страны после проигранного в суде дела

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^