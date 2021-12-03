«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии

- После преображения Центральный парк в городе Кяхта стал местом притяжения жителей. На объекте установили фонари необычной формы, детские площадки и спортивные тренажеры, которые пользуются особой популярностью не только у детей, но и взрослых. По словам мэра города Кяхты Евгения Степанова, после благоустройства территория стала более востребованной, - сообщает минстрой Бурятии.





Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин отметил, что при министерстве создан Центр компетенции по вопросам городской среды, который будет совместно с муниципальными образованиями разрабатывать дизайн-проекты, чтобы общественные территории были эстетичными и радовали глаз.





В прошлом году город Кяхта победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Теперь благодаря выигранным грантам, выделенным по линии нацпроекта «Жильё и городская среда», созданы условия для комфортного проживания жителей.По словам мэра Кяхты, в городе появились бизнесмены, которые построили в парке кофейни, и сюда устремляются не только взрослые, но школьники.- Многофункциональное пространство для отдыха и прогулок появилось благодаря тому, что муниципальное образование одержало победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На благоустройство парка в Кяхте было выделено 54 миллиона рублей. На территории установили детскую площадку, спортгородок, административное здание, а также сделали дорожки. Мы надеемся, что в следующем году Кяхта, а также Северобайкальск, Бабушкин и Закаменск, вновь примут участие в конкурсе и комфортных общественных пространств станет еще больше, - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.