В Улан-Удэ и Чите почтили память Неизвестного солдата

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

Церемонии завершились возложением цветов к вечному огню



Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного солдата. Памятная дата была установлена в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами.



По информации пресс-службы Росгвардии по РБ, в Улан-Удэ на мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» состоялась церемония, посвящённая Дню Неизвестного солдата. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Бурятии почтили минутой молчания память советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Завершилось мероприятие возложением живых цветов к вечному огню.



В Чите на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев также прошёл митинг. Цветы к вечному огню в память o погибших при боевых действиях солдатах возложили юнармейцы поста №1, представители краевого правительства, администрации города и движения «Волонтёры Победы», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

