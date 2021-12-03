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У улан-удэнки ухудшилось здоровье после посещения медцентра

У улан-удэнки ухудшилось здоровье после посещения медцентра
Общество,  Фото:pexels.com
Организация через суд выплатит моральный вред

Жительница Улан-Удэ подала иск в суд к медицинскому центру о взыскании компенсации морального вреда. В суде установлено, что в результате оказания центром ненадлежащих платных медицинских услуг состояние здоровья женщины ухудшилось.

Суд первой и апелляционной инстанции пришёл к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании компенсации морального вреда, однако вопрос о взыскании штрафа не рассматривался.

По представлению прокурора республики решение суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Верховный суд Бурятии принял новое решение, взыскав с организации штраф в пользу заявительницы.

Судебный акт вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. 
прокуратура

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