В музеях Бурятии проведут акцию для инвалидов

Людей с ограниченными возможностями пустят на выставки бесплатно



3 декабря в международный день инвалидов в музеях Бурятии пройдёт акция «Музей для всех». В её рамках люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить выставки.



Так, художественный музей имени Ц.С. Сампилова приглашает бесплатно посетить выставки «Русское искусство конец XVIII – нач. XX вв.» (0+), «Век и вечность в изобразительном искусстве Монголии и России» (0+), «Вселенная предков» (12+), «Уран дархан» (0+). Кроме этого, в фойе музея в течение дня будут проигрываться видеоролики о бурятском искусстве с тифлокомментированием.



Музей природы Бурятии ждёт своих посетителей на интерактивной выставке «Таежная, озёрная, степная...» (0+).



В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в рамках акции 3 декабря будет свободный вход на выставки «Традиционный мир бурят» (0+), «Свет веры православной» (0+) и «Тактильная юрта» (0+).



При посещении потребуется предъявить подтверждающий документ. Кроме этого, заполняемость залов музея будет ограничена до 50%, сообщает пресс-служба национального музея РБ.

