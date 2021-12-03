Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года
Ангарск готовится принять фестиваль русской культуры «Байкал - 2022». Мероприятие вошло в число победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».
1 декабря в мэрии Ангарска состоялся первый оргкомитет. В ходе заседания говорили о формате проведения мероприятия, которое запланировано на сентябрь будущего года.
Как пояснили организаторы, в рамках фестиваля пройдёт конкурс видеороликов среди муниципалитетов региона, большой концерт творческих коллективов со всей Иркутской области, выставка ремёсел, а также региональный турнир «Русские богатыри Байкала», цель которого – популяризация традиционных русских видов спорта, таких как лапта, городки, подъем гирь и других.
Отметим, что фестиваль русской культуры «Байкал - 2022» станет финальным мероприятием своеобразного марафона русской культуры, который стартует в Ангарском округе в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск примет фестиваль русской культуры «Байкал»
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