Ангарск примет фестиваль русской культуры «Байкал»

Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года



Ангарск готовится принять фестиваль русской культуры «Байкал - 2022». Мероприятие вошло в число победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».



1 декабря в мэрии Ангарска состоялся первый оргкомитет. В ходе заседания говорили о формате проведения мероприятия, которое запланировано на сентябрь будущего года.



Как пояснили организаторы, в рамках фестиваля пройдёт конкурс видеороликов среди муниципалитетов региона, большой концерт творческих коллективов со всей Иркутской области, выставка ремёсел, а также региональный турнир «Русские богатыри Байкала», цель которого – популяризация традиционных русских видов спорта, таких как лапта, городки, подъем гирь и других.



Отметим, что фестиваль русской культуры «Байкал - 2022» станет финальным мероприятием своеобразного марафона русской культуры, который стартует в Ангарском округе в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

