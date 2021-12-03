 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Ангарск примет фестиваль русской культуры «Байкал»

Ангарск примет фестиваль русской культуры «Байкал»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года

Ангарск готовится принять фестиваль русской культуры «Байкал - 2022». Мероприятие вошло в число победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».

1 декабря в мэрии Ангарска состоялся первый оргкомитет. В ходе заседания говорили о формате проведения мероприятия, которое запланировано на сентябрь будущего года.

Как пояснили организаторы, в рамках фестиваля пройдёт конкурс видеороликов среди муниципалитетов региона, большой концерт творческих коллективов со всей Иркутской области, выставка ремёсел, а также региональный турнир «Русские богатыри Байкала», цель которого – популяризация традиционных русских видов спорта, таких как лапта, городки, подъем гирь и других.

Отметим, что фестиваль русской культуры «Байкал - 2022» станет финальным мероприятием своеобразного марафона русской культуры, который стартует в Ангарском округе в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск фестиваль русская культура Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Конькобежцы соберутся в Иркутске на «Лёд Байкала»
Конькобежцы соберутся в Иркутске на «Лёд Байкала»
Общество, 03.12.2021
Эти всероссийские соревнования проводятся впервые
Ангарск примет фестиваль русской культуры «Байкал»
Ангарск примет фестиваль русской культуры «Байкал»
Общество, 03.12.2021
Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 03.12.2021
Местами в республике ожидается плюсовая температура 
В музеях Бурятии проведут акцию для инвалидов
В музеях Бурятии проведут акцию для инвалидов
Общество, 02.12.2021
Людей с ограниченными возможностями пустят на выставки бесплатно
В Забайкалье проходит фестиваль детского творчества
В Забайкалье проходит фестиваль детского творчества
Общество, 02.12.2021
Участвуют коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет
Байкальская горнолыжница победила на кубке Европы
Байкальская горнолыжница победила на кубке Европы
Общество, 02.12.2021
Спортсменка успешно выступила в дисциплине «слалом»
В Бурятии завершился конкурс «День призывника»
В Бурятии завершился конкурс «День призывника»
Общество, 02.12.2021
Его участниками стали воспитанники детских социальных учреждений республики
На Дальний Восток впервые завезли мини-коров
На Дальний Восток впервые завезли мини-коров
Общество, 02.12.2021
В Забайкалье обживается карликовый скот из Германии
Остров в Иркутске украсят 9 ледяных скульптур
Остров в Иркутске украсят 9 ледяных скульптур
Общество, 02.12.2021
В областном центре продолжается подготовка города к Новому году
В Бурятии выбрали лучших ЮИДовцев
В Бурятии выбрали лучших ЮИДовцев
Общество, 02.12.2021
Завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо»
Родители из Забайкалья называют своих детей на букву «Д»
Родители из Забайкалья называют своих детей на букву «Д»
Общество, 02.12.2021
В семье Татьяны и Александра шестеро детей
В Иркутске открылся фестиваль, посвящённый Достоевскому
В Иркутске открылся фестиваль, посвящённый Достоевскому
Общество, 02.12.2021
В программе: показ спектаклей, лекции, финал конкурса и выставка
В Якутске зажгли первую новогоднюю ёлку в России
В Якутске зажгли первую новогоднюю ёлку в России
Общество, 02.12.2021
В столице республики на площади Ленина зажглась первая новогодняя ёлка в стране

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^