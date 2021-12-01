В 11 новых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки
В столице Забайкалья с 1 декабря начали курсировать 11 новых троллейбусов марки «Авангард». Это первое за последние десять лет обновление троллейбусного парка Читы. Кроме того, это первый цифровой общественный транспорт в крае.
- Новые троллейбусы – транспорт поколения «Smart». Белое табло с номером маршрута автоматически адаптируется под внешнее освещение улиц, становясь яркими и чёткими, независимо от погоды. Остановки объявляются автоматически по GPS-координатам, водителю теперь не нужно на это отвлекаться. Система видеонаблюдения установлена внутри и снаружи, она способна распознавать лица людей и госномера автомобилей даже в темноте. Пассажир может оплатить проезд не только наличными кондуктору, но и с помощью специального прибора банковской или единой транспортной картами, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Также в салоне установлены розетки для зарядки мобильных телефонов, бесплатный Wi-Fi и кондиционер. Троллейбусы оснащены мониторами, где в режиме реального времени показан маршрут и ближайшие остановки. Кроме этого, транспорт имеет специальные модули, которые оповещают пассажиров o возникновении различных ЧС.
Троллейбусы доступны для пассажиров с ограниченными возможностями. Помимо откидной аппарели и места размещения детских колясок, транспорт оснащён системой «Говорящий город», который помогает незрячим людям и инвалидам на колясках передвигаться по Чите на общественном транспорте.
В ближайшее время в Читу поступит ещё 34 троллейбуса. Всего на приобретение 45 троллейбусов столица Забайкалья в 2021 году получила более 754 миллионов рублей. Также предусмотрены средства на строительство троллейбусного депо до посёлка Каштак.
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
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В 11 новых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки
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