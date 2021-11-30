Буддийские молебны проводятся регулярно в столице России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Благовония от Сангхи можно приобрести в Москве



Представительство Сангхи России в Москве находится в переулке Барыковском. Здесь постоянно проводятся самые известные буддийские хуралы, как Майдари хурал, молебен Сагаан дара эхэ и др. Подтвердила эту информацию пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева. Она также сообщила, что в представительстве можно приобрести благовония из Бурятии.



На их упаковке размещена надпись «Иволгинский дацан».



Московское представительство Буддийской традиционной Сангхи России поменяло свой адрес в 2020 году и начало свою работу в Барыковском переулке. Верующие могут прийти на молебны, на приём к ламам-астрологам и лекарям, а также посетить кафе.



Теперь здесь можно приобрести благовония из Иволгинского дацана.



Между тем, фимиамы из Бурятии предлагают в московских интернет-магазинах, где представлены амбре под названиями «Курумкан», «Кижинга», «Бурятия» и т.д.





