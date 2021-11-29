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В Тунке создан совет общественности района

В Тунке создан совет общественности района
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его председателем стала местная предпринимательница

В райцентре Тункинского района создан cовет общественности. Как сообщается в местном viber-сообществе, в него могут войти и принять участие в работе любой житель района и выходец из Тунки.

- По мере своих сил и возможностей будем стараться участвовать в жизни района, обсуждать и оценивать любые события, изменения. Народ должен иметь возможность высказывать свое мнение и решать то, что нам надо, - написала новоизбранный председатель совета.

Viber-cообщество «Тунка сегодня» стало площадкой для создания этого общественного совета. В этой группе тункинцы высказывают свои мнения по поводу происходящих событий в районе, вносят свои предложения и поднимают насущные проблемы Тунки.

- Все решения принимаются без никакого народного обсуждения в тиши кабинетов с участием нескольких людей и послушных им людей, которые не все понимают, чем может обернуться их решения, - отмечает в группе общественница.

Состоялись выборы председателя и секретаря общества среди предложенных кандидатур. Группа «Тунка сегодня» известна тем, что в ней живо обсуждаются проблемы района, особенно горячо разгорались споры во время выборов нового главы Тунки. Жители высказывают в этом сообществе диаметрально разные мнения.
Тункинский район

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