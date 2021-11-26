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В Иркутской области разрешили гастроли цирков

В Иркутской области разрешили гастроли цирков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выездная деятельность театров пока остаётся под запретом

Запрет на проведение цирковых представлений в гастрольной или выездной форме снят в Иркутской области. Соответствующие изменения в указ внёс губернатор региона. Документ опубликован 24 ноября 2021 года на официальном портале правовой информации.

Напомним, что запрет на организацию и постановку театральных, оперных, балетных, цирковых представлений, концертов и прочих сценических выступлений, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности, вступил в силу с 23 октября этого года. Запрет на гастроли театров и выездные концерты остаётся в силе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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