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3 спортсмена Иркутской области могут попасть на Олимпиаду

3 спортсмена Иркутской области могут попасть на Олимпиаду
Общество,  Фото:pixabay.com
Они включены в список кандидатов в олимпийскую сборную России

Три спортсмена, выступающие за Иркутскую область, стали кандидатами в олимпийскую команду России для подготовки к участию в XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В список вошли спортсмены по двум видам спорта: бобслею и санному спорту.

- Олимпийским комитетом России в список спортсменов-кандидатов на участие в Играх включены: заслуженный мастер спорта России по бобслею Максим Белугин, мастер спорта международного класса по бобслею Александр Бредихин, мастер спорта России по санному спорту Диана Логинова. Все спортсмены – победители и призёры всероссийских и международных соревнований, - рассказал заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.

Всего в расширенном списке значится 600 кандидатов в олимпийскую команду, выступающих в 13 видах спорта. Это лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, хоккей, кёрлинг и другие.

Для подготовки бобслеистов и саночников будут задействованы федеральные базы «Юг Спорт» в Сочи и учебно-тренировочный центр «Новогорск». Как отметил заместитель министра спорта Иркутской области, женская и мужская команды России по конькобежному спорту будут готовиться перед Пекином-2022 в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

- Команды уже подтвердили проведение предолимпийской подготовки в ледовом дворце «Байкал» в период с 19 по 27 января 2022 года. До этого лучшие конькобежцы России уже проводили сборы в Иркутске и отметили высокий уровень организации тренировочных мероприятий, - подчеркнул Павел Богатырев.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В них планируется участие около четырёх тысяч спортсменов из более чем 85 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2022 года семь новых дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область спорт Олимпийские игры Пекин

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