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В Улан-Удэ школы искусств остро нуждаются в помещениях

В Улан-Удэ школы искусств остро нуждаются в помещениях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты горсовета предлагают «выбивать» места в строящихся общеобразовательных школах

Контрольно-счётная палата администрации Улан-Удэ провела анализ влияния коронавируса на эффективность и результативность бюджетных расходов 2019, 2020 годов на деятельность городских учреждений культуры. Результаты сегодня обсудили на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета.

Проверка показала, что ограничения существенно повлияли на деятельность и выполнение индикаторов программы «Развитие культуры Улан-Удэ». Это связано с тем, что под запретом оказалось проведение массовых мероприятий, было приостановлено функционирование организаций, посещение студий, ансамблей и кружков.

Власти города пришли к решению, что муниципальные задания учреждений культуры, деятельность которых была частично приостановлена, не могут быть признаны не выполнены. В связи с этим плановые показатели пришлось занизить.

- Допустим, по показателю «Количество посещений городски библиотек» план был уменьшен в 2,5 раза. Показатель «Удельный вес населения, посещающий платные культурные-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры» был уменьшен в три раза. Несмотря на уменьшение плановых показателей, учреждения культуры смогли перейти на новый для себя онлайн формат, - рассказала председатель контрольно-счётной палаты Улан-Удэ Лариса Убеева.

По большей части, онлайн-формат решает проблему демонстрации результатов культурной деятельности (показ концертов, выставок и т. д.). В меньшей степени, новый формат справляется с образовательным процессом. Тут возникает новая проблема – для дополнительного образования в сфере культуры катастрофически не хватает площадей.

- Культура почему-то всегда находится на согнутых коленях, этот момент всё время каких-то падчериц я не понимаю. Приведу пример. Сегодня мы ремонтируем детскую школу искусств №10 в Звёздном. Мы обратились по проведению занятий для детей и там нам сразу выставили кучу вопросов -безопасность детей, ограниченный вход и выход, камеры видеонаблюдения и так далее. Когда учреждения культуры в одном здание сидят, по три учреждения, например, дом культуры, библиотека и школа искусств, у нас учредитель один и мы делаем систему безопасности, несём ответственность. Когда несколько учреждений, у нас начинаются разночтения. Хотя мы все идём в образовательном процессе, - рассказывает председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.

На заседании депутаты горсовета предложили комитету по культуре закладывать в план строящихся школ помещения для культурных учреждений.

- Если есть возможность такая, чтобы размещать школу искусств при общеобразовательной школе. Понятно, что там есть условия отдельного входа, разграничение территорий. Я думаю, что технически это не так сложно. В план поставим, думаю, что это будет, - отметил председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.
школа искусств ГорсоветУУ

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