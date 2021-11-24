В Бурятии прошёл традиционный конкурс по бурятскому языку

Мероприятие провели в дистанционном формате
В Бурятии в формате онлайн прошёл 42-й конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг». Мероприятие проводилось среди школьников и выявило у них знание бурятского языка, национальных традиций и культуры.
В конкурсе приняли участие 32 команды школ, центров и объединений республики, в каждой из которых были разновозрастные участники. Задания включали работы по развитию устной речи, творческих способностей, исследовательской и мыслительной деятельности на бурятском языке, испытания на знание родного языка, создание творческих изделий из разных материалов. В рамках конкурса были подготовлены учебные видеоматериалы для создания песен про национальную одежду, кухню, части тела и считалок на бурятском языке. Также дети рисовали картинки и мемы по сургаалам-учениям «Бэлигүүн толи» Э-Х. Галшиева, читали «Поклонение Д-Д. Этигэлову – Этигэлэй Хамбын зальбарал».
В условиях пандемии конкурс уже второй год проводился дистанционно. По фото- и видеофайлам оценивались выполненные из дерева и пластилина работы. Был задан электронный тест по темам: буддизм, бурятские обычаи и другие. Знание бурятского языка члены жюри оценивали по аудиофайлам. На этот раз дети переводили на бурятский язык рассказы Михаила Зощенко, импровизировали и озвучивали на свой лад известные мультфильмы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Результаты 42-го конкурса:
ТҮРҮҮШЫН 5 ҺУУРИДА ГАРАҺАН ҺУРГУУЛИ
I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули – 61,2 оноо
II һуури – Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули – 60,5 оноо
III һуури – Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули – 60 оноо
IV һуури – Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм – 59,5 оноо
V һуури – Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули – 59,2 оноо
«ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ»
I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
II һуури – Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
III һуури – Саша Д., Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
«БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ»
I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
II һуури – Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм
III һуури – Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
Тест «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ»
I һуури – Дугар Д., Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм
II һуури –Майдар Д., Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм
III һуури – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
БЭЛИГҮҮН ТОЛИ
I һуури – Амур М., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II һуури – Александра Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
III һуури – Номина Ш., Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
МОДОН ДАРХАН
I һуури – Кирилл Х., Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули
II һуури – Аюша Г., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
III һуури – Арсалан О., Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
УРАН БАРИМАЛ
I һуури – Наранги Ц., Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
II һуури – Рандал Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
III һуури – Ананда Б., Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ)
I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
II һуури – Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули
III һуури – Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули
В Бурятии прошёл традиционный конкурс по бурятскому языку
Общество, Фото:
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