В Бурятии прошёл традиционный конкурс по бурятскому языку

Мероприятие провели в дистанционном формате



В Бурятии в формате онлайн прошёл 42-й конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг». Мероприятие проводилось среди школьников и выявило у них знание бурятского языка, национальных традиций и культуры.



В конкурсе приняли участие 32 команды школ, центров и объединений республики, в каждой из которых были разновозрастные участники. Задания включали работы по развитию устной речи, творческих способностей, исследовательской и мыслительной деятельности на бурятском языке, испытания на знание родного языка, создание творческих изделий из разных материалов. В рамках конкурса были подготовлены учебные видеоматериалы для создания песен про национальную одежду, кухню, части тела и считалок на бурятском языке. Также дети рисовали картинки и мемы по сургаалам-учениям «Бэлигүүн толи» Э-Х. Галшиева, читали «Поклонение Д-Д. Этигэлову – Этигэлэй Хамбын зальбарал».



В условиях пандемии конкурс уже второй год проводился дистанционно. По фото- и видеофайлам оценивались выполненные из дерева и пластилина работы. Был задан электронный тест по темам: буддизм, бурятские обычаи и другие. Знание бурятского языка члены жюри оценивали по аудиофайлам. На этот раз дети переводили на бурятский язык рассказы Михаила Зощенко, импровизировали и озвучивали на свой лад известные мультфильмы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Результаты 42-го конкурса:



ТҮРҮҮШЫН 5 ҺУУРИДА ГАРАҺАН ҺУРГУУЛИ

I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули – 61,2 оноо

II һуури – Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули – 60,5 оноо

III һуури – Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули – 60 оноо

IV һуури – Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм – 59,5 оноо

V һуури – Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули – 59,2 оноо



«ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ»

I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II һуури – Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III һуури – Саша Д., Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули



«БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ»

I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II һуури – Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм

III һуури – Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули



Тест «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ»

I һуури – Дугар Д., Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм

II һуури –Майдар Д., Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм

III һуури – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули



БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I һуури – Амур М., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II һуури – Александра Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III һуури – Номина Ш., Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули



МОДОН ДАРХАН

I һуури – Кирилл Х., Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

II һуури – Аюша Г., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III һуури – Арсалан О., Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули



УРАН БАРИМАЛ

I һуури – Наранги Ц., Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

II һуури – Рандал Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III һуури – Ананда Б., Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат



БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ)

I һуури – Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II һуури – Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III һуури – Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули



