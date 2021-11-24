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В Иркутске стартует турвыставка «Байкалтур»

В Иркутске стартует турвыставка «Байкалтур»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Торжественное открытие запланировано на 25 ноября

С 25 по 27 ноября в главном павильоне Сибэкспоцентра в Иркутске пройдёт международная туристская выставка «Байкалтур». Торжественное открытие мероприятия состоится 25 ноября, в четверг, в 12:00 на сценической площадке.

На выставке будут представлены экспоненты из Бурятии, Иркутской и Новосибирской области, Приморского края, которые продемонстрируют туристические возможности регионов и предложат свои услуги.

Каждый желающий сможет посетить интересующие его мероприятия в течение всех дней выставки. 25 ноября запланирован круглый стол «О подготовке к зимнему туристическому сезону». Также состоятся панельная дискуссия «Создание регионального туристского продукта. Диалог бизнеса и власти», креативная сессия «Творческий туризм на Байкале» и круглый стол «Научный туризм на Байкале: от идеи до воплощения». Всем желающим будут доступны онлайн-трансляции мероприятий.

В рамках выставки «Байкалтур» будет работать «Школа гидов», где спикеры расскажут о правилах оказания первой помощи, о регистрации туристских групп на территории Иркутской области, выходящих на маршруты передвижения, проходящие по труднодоступным местам, преподаватели поведают об интерпретации в работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов.

Посетителям выставки представится возможность ознакомиться с вакансиями в сфере туризма и гостеприимства. Ярмарка вакансий состоится в рамках «Байкалтур» 26 ноября. Будут презентованы предприятия сферы, а также профильные учебные заведения. В зале А с возможностью онлайн-участия пройдут экспертное обсуждение «Кадры в туризме решают всё?», круглый стол «Концепция развития гольф-туризма на Байкале», семинар «Как избежать проблем при работе турагента в сезоне 2021-2022» и круглый стол «Верстовые столбы Сибирского тракта». Также 26 ноября состоятся круглый стол «Музеи как часть туристских маршрутов. Новые возможности» и презентация «Путешествие в Корею» от представительства национальной организации туризма Кореи во Владивостоке.

27 ноября посетителям будет предложено поучаствовать в викторине «Что вы знаете о Корее?» и посмотреть презентацию «Путешествие в Новый год».

Из-за противоэпидемических мер одновременно на площадке мероприятия будут находиться не более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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