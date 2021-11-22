В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности администрации Селенгинского района Бурятии.
Установлено, что администрацией района не принимались меры по взысканию образовавшейся задолженности по договорам аренды земельных участков.
- Арендная плата за земли, распоряжение которыми осуществляют органы местного самоуправления, является доходным источником бюджета. Бездействие администрации в указанной сфере влечёт неисполнение бюджета по доходам и невозможность в полной мере финансировать расходные обязательства по решению вопросов местного значения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры для взыскания задолженности.
Райадминистрация в Бурятии не взымала долги за аренду земли
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