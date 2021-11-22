 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 ноября

21 ноября

Популярное

Райадминистрация в Бурятии не взымала долги за аренду земли

Райадминистрация в Бурятии не взымала долги за аренду земли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности администрации Селенгинского района Бурятии.

Установлено, что администрацией района не принимались меры по взысканию образовавшейся задолженности по договорам аренды земельных участков.

- Арендная плата за земли, распоряжение которыми осуществляют органы местного самоуправления, является доходным источником бюджета. Бездействие администрации в указанной сфере влечёт неисполнение бюджета по доходам и невозможность в полной мере финансировать расходные обязательства по решению вопросов местного значения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры для взыскания задолженности.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии слегка снизился прирост больных COVID-19
В Бурятии слегка снизился прирост больных COVID-19
Общество, 22.11.2021
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему происходят ежедневно
Школьникам на севере Бурятии расписание отправляли через мессенджер
Школьникам на севере Бурятии расписание отправляли через мессенджер
Общество, 22.11.2021
Директору внесли прокурорское представление 
Этнографический музей перешёл на зимний режим работы
Этнографический музей перешёл на зимний режим работы
Общество, 22.11.2021
Теперь всю неделю музей работает до половины шестого часа вечера
В Бурятии детям на «Уроках мужества» рассказали о подвигах солдат
В Бурятии детям на «Уроках мужества» рассказали о подвигах солдат
Общество, 22.11.2021
Также школьникам рассказали о буднях военных
Выставка овец в 2022 году вернётся из Улан-Удэ в Читу
Выставка овец в 2022 году вернётся из Улан-Удэ в Читу
Общество, 22.11.2021
Мероприятие будет проходить поочерёдно в Забайкалье и в Бурятии 
Лучший начальник караула Бурятии рассказал о спасении младенца
Лучший начальник караула Бурятии рассказал о спасении младенца
Общество, 22.11.2021
Максим Савельев вспомнил о пожаре, произошедшем восемь лет назад
В Бурятии ожидается морозная погода
В Бурятии ожидается морозная погода
Общество, 22.11.2021
Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21
В двух районах Бурятии завершился капремонт участков региональных дорог
В двух районах Бурятии завершился капремонт участков региональных дорог
Общество, 21.11.2021
При ремонте применяли новые технологии и материалы

В Улан-Удэ активисты выступили против QR-кодов
В Улан-Удэ активисты выступили против QR-кодов
Общество, 21.11.2021
Люди собрались сегодня на Богородском острове
В Бурятии фирма не смогла взыскать с машиниста ущерб за подтопленный бульдозер
В Бурятии фирма не смогла взыскать с машиниста ущерб за подтопленный бульдозер
Общество, 21.11.2021
Суд пришёл к выводу, что мужчина допустил подтопление во время исполнения трудовых обязанностей
«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия
«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия
Общество, 21.11.2021
В среднем в месяц выходит около 70 программ на бурятском языке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^