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В Бурятии подвели итоги конкурса буктрейлеров

В Бурятии подвели итоги конкурса буктрейлеров
Общество,  Фото:скриншот
Победителями стали учителя бурятского языка

В Бурятии объявлены итоги конкурса буктрейлеров по роману Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье». Конкурс был посвящён столетию со дня рождения писателя, которое отмечалось 25 августа.

По результатам конкурса победителем стала работа МО учителей бурятского языка СОШ Поселья. Второе место у буктрейлера «История о…» Виктории Ситниковой. Третье место занял буктрейлер Анастасии Базаровой. Ролики победителей можно найти на сайте мультимедийного краеведческого проекта «Весь Батожабай».

Главным призом конкурса стал сертификат на онлайн-курсы по иллюстрации, сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

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