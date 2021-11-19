Документальная лента познакомит с счастливыми людьми, живущими на Байкале
В Бурятии презентовали фильм о молодёжи, дающей надежду своему селу. Лента «Я на своём месте!» рассказывает об молодых людях, которые вернулись на малую родину, и о том, что заставило их променять город на сельскую глубинку. В съёмках приняли 11 человек из 5 районов республики и Улан-Удэ.
- Талантов на селе у нас очень много. Это подтверждают конкурсы республиканского и регионального масштаба. И также то, что проект девушки, развивающей сельскую молодёжь, стал одним из лучших на федеральном уровне, - рассказала Мария Иванова, начальник отдела поддержки молодёжных инициатив министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Как сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ, фильм был реализован в рамках всероссийского конкурса «Доброволец 2020». Его можно посмотреть на сайте программы «Ай! Байкальская деревня».
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В Бурятии сняли фильм о молодёжи, вернувшейся в село
Общество, Фото:
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