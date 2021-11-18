Член жюри конкурса на бурятский балетный спектакль: «Нужны новые имена»

По словам Ильмара Альмухаметова, «лишь единицы профессиональных хореографов способны осуществить подобные постановки»



21 ноября в Бурятском театре оперы и балета рассмотрят финальные эскизы конкурса на создание и постановку национального балетного спектакля.



По итогам нескольких этапов в финал прошли четыре команды - либреттист, композитор, хореограф. Задача экспертного жюри – оценить через композиционную целостность либретто, музыкального материала и хореографии насколько слаженно сработала команда.



В преддверии конкурса член жюри, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов ответил на несколько вопросов.



- Ильмар Разинович, вы представляете национальный театр. Как вы считаете, Конкурс на постановку национального балета актуален в наше время?



- К проведению подобных конкурсов я отношусь очень положительно, потому что нужны новые имена. Чтобы они двигали национальную культуру. Чтобы они создавали интереснейший сценический продукт, который бы отражал современное развитие национальной хореографии, национальной композиторской школы, национальной художественной школы. Ведь балет — это совместное произведение целого коллектива творческих людей.



- Чем классический балет отличается от национального?



- Национальные балеты — это классические балеты на народные темы. Раньше были национальные танцы. С появлением балета хореографы начали ставить балеты с национальными элементами. В классическую постановку рук, ног, корпуса добавлялись национальные, присущие только определенному народу движения. Но база подготовки и развития артиста осталась классической. Перспективы развития национального балета я вижу в появлении новых профессиональных национальных хореографов, которые действительно хорошо разбираются в истории и культуре народа.



- Каждый ли хореограф способен создать балет с национальным колоритом?



- Сегодня лишь единицы профессиональных хореографов способны осуществить подобные постановки. И это огромная проблема. Поэтому направление выбрано правильное. В нём нужно двигаться.





По информации пресс-службы Бурятского театра оперы и балета

