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Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип

Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип
Общество, 
Клип презентовали народные артисты Бурятии Болот и Сэсэгма Сандиповы

Народные артисты Бурятии, супруги Болот и Сэсэгма Сандиповы – солисты театра «Байкал». 17 ноября они презентовали первый совместный клип, который сняли на песню «Уулахан Барханай орой дээгуур».

 
Клип Сандиповы выпустили в преддверии своего сольного концерта. Автором музыки является Анатолий Андреев, автор слов Николай Дамдинов. Аранжировка принадлежит музыкальному руководителю театра «Байкал», композитору Баттулге Галмандах.

- Моя деревня расположена у подножья Бархан-Уула, и в этой песне воспевается красота наших гор, моя родина, - отметила Сэсэгма Сандипова.

Вместе с солистами в клипе приняли участие музыканты Национального оркестра Бурятии Баттувшин Балданцэрэн, Лариса Шаралдаева, Баярма Овчинникова и Дмитрий Готолов.

клип театр "Байкал" музыканты

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