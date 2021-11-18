Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип







Клип Сандиповы выпустили в преддверии своего сольного концерта. Автором музыки является Анатолий Андреев, автор слов Николай Дамдинов. Аранжировка принадлежит музыкальному руководителю театра «Байкал», композитору Баттулге Галмандах.



- Моя деревня расположена у подножья Бархан-Уула, и в этой песне воспевается красота наших гор, моя родина, - отметила Сэсэгма Сандипова.



Вместе с солистами в клипе приняли участие музыканты Национального оркестра Бурятии Баттувшин Балданцэрэн, Лариса Шаралдаева, Баярма Овчинникова и Дмитрий Готолов.





Народные артисты Бурятии, супруги Болот и Сэсэгма Сандиповы – солисты театра «Байкал». 17 ноября они презентовали первый совместный клип, который сняли на песню «Уулахан Барханай орой дээгуур».