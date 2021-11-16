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Руководству ВВО представлен новый командующий

Руководству ВВО представлен новый командующий
Общество,  Фото:пресс-служба министерства обороны РФ
На смену Геннадию Жидко пришёл Александр Чайко

Сегодня, 16 ноября, статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа. В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками генерал-полковнику Александру Чайко.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, генерал-полковник Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу проходил на всех основных должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа.

В 2001 году окончил общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе. В 2012 году окончил военную академию генерального штаба Вооружённых сил.

По её окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С июля 2014 года – командующий общевойсковой армией Западного военного округа.

В апреле 2017 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С июля 2019 года — заместитель начальника генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года — командующий группировкой войск Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии. С 12 ноября — командующий войсками Восточного военного округа.

Справка

Штандарт является почётным персонифицированным знаком различия, символизирующим воинский долг и личную ответственность командующего войсками военного округа за подготовку и применение войск военного округа. Штандарт вручается командующему войсками военного округа в торжественной обстановке министром обороны Российской Федерации или должностным лицом по его поручению. Штандарт находится в служебном кабинете командующего войсками военного округа.
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