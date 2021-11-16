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Иркутск примет фестиваль настольного тенниса

Иркутск примет фестиваль настольного тенниса
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками станут юные воспитанники спортшкол и других организаций

В Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе ИНЦ СО РАН с 18 по 21 ноября пройдёт открытый детский фестиваль настольного тенниса области. К участию в фестивале приглашаются команды и участники спортивных школ и иных организаций области.

Команды мальчиков и девочек выступают раздельно и состоят из трёх человек 2009-2012 годов рождения. Соревнования будут проходить в командном, личном, парном и парном смешанном разрядах. Планируется, что в мероприятии примут участие спортсмены из Иркутска, Шелехова, Нижнеудинска, Ольхонского района и других муниципальных образований. Свои команды на фестиваль сформируют областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко и детско-юношеская спортивная школа №6 города Иркутска.

Кроме соревнований, организаторы приготовили для участников спортивные и творческие конкурсы. Конкурсы по специальной физической подготовке включают в себя прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой, бег на 20 метров, подтягивание на перекладине. Творческие конкурсы – это конкурс рисунков на тему «Настольный теннис в моей школе» и конкурс на лучшее исполнение музыкального произведения, песни, стихотворения.

Начало фестиваля – 18 ноября в 10:00, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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Иркутск фестиваль спорт дети настольный теннис

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