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В Улан-Удэ состоится премьера психологической клоунады

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал Daily» побывал на предпремьерном показе спектакля «Президентши»

13 ноября и 14 ноября в молодёжном художественном театре Улан-Удэ состоится премьера спектакля по пьесе культового драматурга Австрии Вернера Шваба «Президентши» (18+). Постановка эпатирует вкусы и разрушает представление о традиционном театре.

- В спектакле происходит слом человека, слом личности. Человек под влиянием становится фанатичным. И иногда этот фанатизм доводит до очень страшных последствий, - пояснил режиссёр спектакля Евгений Мордвин.

Появление пьесы на европейских сценах сравнивали с ураганом, газеты писали о «швабомании», охватившей театры Австрии, Германии и Швейцарии.

- В России Вернер Шваб мало известен, между тем на западе это культовая фигура, нонконформист. Ни одно имя немецкого драматурга 20 века не загоралось так ярко и внезапно на театральном небосклоне, - отметили в молодёжном художественном театре.

Пьеса Шваба близка к жанру «гротеск». Жанровое определение режиссёра спектакля – психологическая клоунада.

- Думаю, каждый сможет увидеть себя в одной из трёх героинь. Происходящее на сцене безумие сможет понять не каждый, но зато точно будет над чем подумать после. Я испытала весь спектр эмоций, иногда хотелось сжать руку мужа, потому что было душевно больно, но потом смеялась от души, – поделилась эмоциями после предпремьерного показа одна из зрительниц.

В театре уточнили, что героини живут в мире, который они сами создают в своих диалогах, и потому их жизнь, как и всё происходящее на сцене, оказывается реальным лишь условно. Все три женщины возможно безумны (или нормальны, если безумие и эгоизм считать нормой), при этом у каждой есть свой мир, своё придуманное прошлое, свои иллюзии, которыми они дорожат.

Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков. 
Бурятия театр Улан-Удэ Молодёжный Художественный театр

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