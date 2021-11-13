«Байкал Daily» побывал на предпремьерном показе спектакля «Президентши»
13 ноября и 14 ноября в молодёжном художественном театре Улан-Удэ состоится премьера спектакля по пьесе культового драматурга Австрии Вернера Шваба «Президентши» (18+). Постановка эпатирует вкусы и разрушает представление о традиционном театре.
- В спектакле происходит слом человека, слом личности. Человек под влиянием становится фанатичным. И иногда этот фанатизм доводит до очень страшных последствий, - пояснил режиссёр спектакля Евгений Мордвин.
Появление пьесы на европейских сценах сравнивали с ураганом, газеты писали о «швабомании», охватившей театры Австрии, Германии и Швейцарии.
- В России Вернер Шваб мало известен, между тем на западе это культовая фигура, нонконформист. Ни одно имя немецкого драматурга 20 века не загоралось так ярко и внезапно на театральном небосклоне, - отметили в молодёжном художественном театре.
Пьеса Шваба близка к жанру «гротеск». Жанровое определение режиссёра спектакля – психологическая клоунада.
- Думаю, каждый сможет увидеть себя в одной из трёх героинь. Происходящее на сцене безумие сможет понять не каждый, но зато точно будет над чем подумать после. Я испытала весь спектр эмоций, иногда хотелось сжать руку мужа, потому что было душевно больно, но потом смеялась от души, – поделилась эмоциями после предпремьерного показа одна из зрительниц.
В театре уточнили, что героини живут в мире, который они сами создают в своих диалогах, и потому их жизнь, как и всё происходящее на сцене, оказывается реальным лишь условно. Все три женщины возможно безумны (или нормальны, если безумие и эгоизм считать нормой), при этом у каждой есть свой мир, своё придуманное прошлое, свои иллюзии, которыми они дорожат.
Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков.
В Улан-Удэ состоится премьера психологической клоунады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Птица была сильно истощена
«Байкал Daily» побывал на предпремьерном показе спектакля «Президентши»
Обращения от граждан рассмотрит прокуратура республики
Самый последний кораблик, Смолина без «небоскрёбов», ярко-красная VIP-плитка и многое другое
За последние сутки коронавирус выявили у 219 человек
В республике решают проблему кадрового дефицита в здравоохранении
В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева идёт подготовка к новому спектаклю «Эмгээ. Бабушка»
Занятия возобновятся в обычном режиме
Соревнования посвящены всероссийскому дню самбо
Древнюю легенду сделают актуальной для современного зрителя
Документ об этом был подписан вчера, 12 ноября
По итогам конкурса разыграют 13 призов
На него будут приглашены гости и читатели
В республике переменная облачность
Общество, 12.11.2021
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России и мира