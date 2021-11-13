В Улан-Удэ состоится премьера психологической клоунады

«Байкал Daily» побывал на предпремьерном показе спектакля «Президентши»



13 ноября и 14 ноября в молодёжном художественном театре Улан-Удэ состоится премьера спектакля по пьесе культового драматурга Австрии Вернера Шваба «Президентши» (18+). Постановка эпатирует вкусы и разрушает представление о традиционном театре.



- В спектакле происходит слом человека, слом личности. Человек под влиянием становится фанатичным. И иногда этот фанатизм доводит до очень страшных последствий, - пояснил режиссёр спектакля Евгений Мордвин.



Появление пьесы на европейских сценах сравнивали с ураганом, газеты писали о «швабомании», охватившей театры Австрии, Германии и Швейцарии.



- В России Вернер Шваб мало известен, между тем на западе это культовая фигура, нонконформист. Ни одно имя немецкого драматурга 20 века не загоралось так ярко и внезапно на театральном небосклоне, - отметили в молодёжном художественном театре.



Пьеса Шваба близка к жанру «гротеск». Жанровое определение режиссёра спектакля – психологическая клоунада.



- Думаю, каждый сможет увидеть себя в одной из трёх героинь. Происходящее на сцене безумие сможет понять не каждый, но зато точно будет над чем подумать после. Я испытала весь спектр эмоций, иногда хотелось сжать руку мужа, потому что было душевно больно, но потом смеялась от души, – поделилась эмоциями после предпремьерного показа одна из зрительниц.



В театре уточнили, что героини живут в мире, который они сами создают в своих диалогах, и потому их жизнь, как и всё происходящее на сцене, оказывается реальным лишь условно. Все три женщины возможно безумны (или нормальны, если безумие и эгоизм считать нормой), при этом у каждой есть свой мир, своё придуманное прошлое, свои иллюзии, которыми они дорожат.



Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков.

