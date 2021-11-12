В школах Забайкалья установлен новый режим работы



город Чита, город Краснокаменск, Агинский Бурятский округ;

Оловяннинский район: Оловянная, Безречная, Комкай, Улятуй, Ясногорск, Калангуй;

Ононский район: Нижний Цасучей, Верхний Цасучей, Новая Заря, Усть-Ималка;

Карымский район: Карымское, Большая Тура, Курорт-Дарасун, Тарская, Урульга, Нарын-Талача, Дарасун;

Балейский район: Балей, Верхний Кокуй, Ложниково, Нижний Ильдикан, Ундино-Поселье;

Газимуро-Заводский район: Газимурский Завод, Рудник Солонечный, Широкая;

Шелопугинский район: Шелопугино, Верхний Тергень, Глинянка, Ишикан, Малышево;

Борзинский район: Борзя, Новоборзинское, Соловьёвск, Шерловая Гора, Кондуй, Хада-Булак;

Александрово-Заводский район: Александровский Завод, Новый Акатуй, Манкечур, Кутугай;

Забайкальский район: Забайкальск, Билитуй, Даурия;

Калганский район: Калга, Чупрово, Нижний Калгукан;

Нерчинско-Заводский район: Нерчинский Завод, Большой Зерентуй, Ивановка, Ишага, Середняя;

Хилокский район: Хилок, Гыршелун, Жипхеген, Линёво Озеро, Укурик, Харагун, Хушенга;

Красночикойский район: Красный Чикой, Черемхово;

Петровск-Забайкальский район: Петровск-Забайкальский, Алентуй, Баляга, Пески, Обор, Хохотуй, Тарбагатай;

Улётовский район: Улёты, Аблатуйский Бор, Арта, Доронинское, Дровяная, Ленинский, Хадакта, Черемхово, Шехолан, Горный, Красная Речка;

Нерчинский район: Нерчинск, Андронниково, Беломестново, Заречный, Левые Кумаки, Приисковый, Знаменка;

Чернышевский район: Чернышевск, Алеур, Багульный, Жирекен, Зудыра, Мильгидун, Новый Олов, Ульякан, Урюм, Комсомольское

Сретенский район: Бори, Верхняя Куэнга, Кокуй, Ломы, Нижняя Куэнга, Усть-Наринзор

Могочинский район: Могоча, Амазар, Давенда, Ключевский, Ксеньевка, Сбега, Семиозёрный, Таптугары;

Шилкинский район: Шилка, Арбагар, Богомягково, Верхняя Хила, Казаново, Кокуй-Комогорцево, Номоконово, Первомайский, Саввино, Усть-Теленгуй, Холбон, Шиванда;

Тунгокоченский район: Вершино-Дарасунский, Верх-Усугли, Нижний Стан, Тунгокочен, Усугли;

Читинский район: Атамановка, Александровка, Беклемишево, Верх-Нарым, Верх-Чита, Гонгота, Домно-Ключи, Елизаветино, Жипковщина, Засопка, Иван-Озеро, Ильинка, Ингода, Иргень, Колочное 2-е, Лесной Городок, Новотроицк, Подволок, Ручейки, Смоленка, Тасей, Угдан, Черново, Шакша, Шишкино, Ягодный, Береговой, Оленгуй, Подволок, Сохондо;

Кыринский район: Кыра, Верхний Ульхун, Любовь, Тарбальджей;

Акшинский район: Акша, Такеча, Убур-Тохтор;

Каларский муниципальный округ: Чара, Кюсть-Кемда, Новая Чара, Куанда.



В Забайкальском крае продлевается дистанционный формат обучения в тех школах региона, где отмечается высокий рост заболевания среди населения коронавирусной инфекцией. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевого министерства образования и науки.- Для забайкальских школ устанавливается новый режим работы. Ограничения продолжатся для учащихся школ населённых пунктов, указанных в приказе Минобразования края и предложениях краевого Роспотребнадзора. Таким образом, с новой недели начальные классы будут посещать уроки очно. Для учащихся 5-8 классов продолжится дистанционное обучение с 15 по 28 ноября, для 9-11 классов – до 21 ноября, - рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки края Евгений Егоров.Он добавил, что в школах с численностью учащихся менее 500 человек при организации обучения в две смены, а также в школах, где численность обучающихся составляет свыше 500 человек, указанных в приказе населённых пунктов, обязательным является организация дистанционного обучения один день в неделю (среда), с проведением в указанный день дезинфекционных мероприятий.- Детские сады будут работать в штатном режиме. Учреждения и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования с 15 ноября по 21 ноября будут осуществлять занятия с применением дистанционных образовательных технологий. Автошколы в период с 15 ноября по 1 декабря работают при условии заполняемости помещений в количестве до 50% от единой пропускной способности или в онлайн-формате, - отметил Егоров.Студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования края с 15 ноября переходят к обычному режиму обучения – очному, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.