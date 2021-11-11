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В Улан-Удэ увековечили память ветерана пожарной охраны

В Улан-Удэ увековечили память ветерана пожарной охраны
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мемориальная доска появилась на фасаде пожарно-спасательной части №2

11 ноября в пожарно-спасательной части №2 в Улан-Удэ открыли мемориальную доску ветерану пожарной охраны Бурятии Ивану Козулину.

Почтить память сослуживца, товарища, отца, наставника и друга пришли родственники, друзья и коллеги.

- Мы отдаём дань памяти нашему коллеге, заслуженному ветерану, боевому товарищу. Всю свою жизнь он посвятил пожарной охране, на личном примере воспитав не одно славное поколение, которые и сегодня несут службу в рядах пожарно-спасательных подразделений. Он всегда был настоящим офицером, до конца преданным своему делу, - отметил начальник Главного управления МЧС по Бурятии Александр Марков. – Я уверен, что Иван Аввакумович для всего личного состава, для наших пожарно-спасательных подразделений всегда останется ярким примером служения Отчизне, долгу, республике. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.


50 лет Иван Аввакумович беззаветно служил в пожарной охране. Он прошёл служебный путь от рядового пожарного до заместителя начальника управления государственной противопожарной службы. Он входил в число тех, кто стоял у истоков пожарной охраны Бурятии, однако и после ухода на заслуженный отдых всей душой продолжал болеть за любимое дело, делился личным опытом.

- Уходя на пенсию, он не ушёл из пожарной службы, а продолжал нести её в пожарном поезде, в 56-й части. Вместе с тем Иван Аввакумович возглавил музей пожарной охраны и гражданской обороны Республики Бурятия, в буквальном смысле возродив его, - рассказал председатель совета ветеранов противопожарной службы Бурятии Владимир Гусляков.

Сегодня на фасаде пожарно-спасательной части №2, где Иван Козулин провёл большую часть своей службы, была установлена мемориальная доска. Он стал первым ветераном-огнеборцем Бурятии, чьё имя увековечено за неоценимый вклад в развитие государственной противопожарной службы республики.




По информации ГУ МЧС по Бурятии


мемориальная доска пожарные

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