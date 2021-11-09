Экоактивисты предлагают купить мусор с Байкала

Использованные батарейки предлагается купить за 10 тысяч рублей
Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» сообщила об открытии онлайн-магазина, где можно купить собранный на берегах озера мусор и поддержать таким образом активистов. Супермаркет называется «Мой Байкал».
На сайте магазина продаются бутылки, пустые пачки сигарет, упаковки от чипсов, использованные подгузники и тому подобные отходы. Цены на весь этот мусор определили с помощью профессионального эколога. Он подсчитал стоимость товаров с точки зрения ущерба на природу: как упаковка производится, сроки и особенности разложения, стоимость логистики и переработки.
Пластиковая бутылка из-под пива, например, стоит 306 рублей. Это при условии, что покупать выбирает опцию «Не отправлять мне товар». Если же нужно ещё и включить доставку, цена вырастет до 50 306 рублей. К слову, в описании товара указывается, что эта бутылка будет разлагаться тысячу лет. А к примеру, цена использованных батареек от 10560 до 60560 рублей.
- Мы надеемся, что этот проект не только соберёт средства на работу организации «Мой Байкал», но и поможет людям задуматься об ответственном потреблении. Ведь всё, что мы покупаем в магазине, уже есть на Байкале. Становитесь волонтёрами, делайте пожертвование в «Мой Байкал» – добавьте мусор в корзину магазина! – делится мыслями представитель коммуникационного агентства SLD Александр Чумаченко.
Говоря простым языком, магазин - это платформа по сбору пожертвований. Каждая покупка забирает товар с берегов Байкала, а перечисленные средства идут в помощь общественникам, которые с 2013 года занимаются очисткой побережья озера от мусора и свалок.
- Для нашей команды это совершенно новый опыт. За четыре месяца с нуля было создано то, чего в России ещё не было – супермаркет мусора, где независимо от времени и своего месторасположения можно подарить Байкалу внимание, заботу и чистоту. Нам было важно донести до каждого: Байкал – дело общее! Благодарим команду SLD за креатив и фонд «Нужна помощь», который познакомил нас с ребятами во время обучения в онлайн-школе для НКО. Без них мы бы не справились, - рассказывает представитель организации «Мой Байкал» Полина Кайзер.
Посетить магазин https://mybaikal.store/ и приобрести «новинку» любой желающий.
Экоактивисты предлагают купить мусор с Байкала
Общество, Фото:
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