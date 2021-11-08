В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по собакам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейд состоится в микрорайоне Забайкальский



9 ноября в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ пройдёт большой рейд по отлову безнадзорных собак, сообщили в комитете городского хозяйства.



Также в течение дня состоятся профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных. Помимо этого, сотрудники проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак и займутся отловом безнадзорных животных.



Возле Дома культуры «Забайкальский» с 9.00 до 17.00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рублей зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.



В Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона».



В 2021 году в городе было отловлено и выпущено после процедуры стерилизации 4096 безнадзорных животных.



В этом году в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и регистрацию домашних животных. Теперь за нарушения правил выгула и регистрации предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.





