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В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по собакам

В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по собакам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рейд состоится в микрорайоне Забайкальский

9 ноября в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ пройдёт большой рейд по отлову безнадзорных собак, сообщили в комитете городского хозяйства.

Также в течение дня состоятся профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных. Помимо этого, сотрудники проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак и займутся отловом безнадзорных животных.

Возле Дома культуры «Забайкальский» с 9.00 до 17.00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рублей зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.

В Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона».

В 2021 году в городе было отловлено и выпущено после процедуры стерилизации 4096 безнадзорных животных.

В этом году в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и регистрацию домашних животных. Теперь за нарушения правил выгула и регистрации предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.


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