Ограничения будут действовать два дня
На 473-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в селе Саратовка Тарбагатайского района Бурятии 9 и 10 ноября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
Местное время перекрытия дороги:
с 18:00 до 20:00
с 22:00 до 24:00
с 02:00 до 04:00
Причиной являются ремонтные работы ВСЖД.
На время закрытия железнодорожного переезда предлагается альтернативный путь объезда по автодороге Улан-Удэ – Тарбагатай – Подлопатки, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Бурятии перекроют участок федеральной трассы
Общество, Фото:
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