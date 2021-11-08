В Бурятии перекроют участок федеральной трассы

Ограничения будут действовать два дня



На 473-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в селе Саратовка Тарбагатайского района Бурятии 9 и 10 ноября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



Местное время перекрытия дороги:



с 18:00 до 20:00

с 22:00 до 24:00

с 02:00 до 04:00



Причиной являются ремонтные работы ВСЖД.



На время закрытия железнодорожного переезда предлагается альтернативный путь объезда по автодороге Улан-Удэ – Тарбагатай – Подлопатки, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

