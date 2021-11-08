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В Бурятии связисты провели десятки радиотренировок

В Бурятии связисты провели десятки радиотренировок
Общество, 
К мероприятиям было привлечено более 700 военнослужащих

С военнослужащими подразделений связи в Бурятии этим летом было проведено более 30 комплексных радиотренировок.

- В ходе тренировок специалисты отработали задачи по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

К мероприятиям было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.
военнослужащие

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