В Бурятии связисты провели десятки радиотренировок

К мероприятиям было привлечено более 700 военнослужащих



С военнослужащими подразделений связи в Бурятии этим летом было проведено более 30 комплексных радиотренировок.



- В ходе тренировок специалисты отработали задачи по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, организации устойчивой и защищённой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.



К мероприятиям было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

