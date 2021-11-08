Владельца оштрафовали за нарушение закона
Как выяснила прокурорская проверка, в одной из аптек города Северобайкальска отсутствует минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.
В отношении владельца аптеки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Арбитражный суд Бурятии назначил виновной наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В аптеке на севере Бурятии не было минимального ассортимента лекарств
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прохожие спасли мужчину от нападения разгневанного горожанина
Инцидент произошёл во время проведения рейда
Нарушения закона потребовали прокурорского реагирования
Владельца оштрафовали за нарушение закона
В дело вмешалась прокуратура
Эти изменения связаны со строительством моста через Уду
Днём по республике +2,-3, местами -7,-12
Во время рейдов с пассажирами и водителями проводятся беседы о необходимости носить маски
Они избили потерпевшего до смерти
Буузный бум в старом городе, парк аттракционов на площади Революции, стройки в центре и многое другое
Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
«У зоопарка большая многолетняя база по изучению манулов», - отметили в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Скончались три пациента с коронавирусом
На фото — День Великой Октябрьской социалистической революции и День народного единства, снятые в разные годы в Улан-Удэ
Сбор народного вознаграждения для спортсмена был объявлен в октябре в соцсети