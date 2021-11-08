В аптеке на севере Бурятии не было минимального ассортимента лекарств

Владельца оштрафовали за нарушение закона



Как выяснила прокурорская проверка, в одной из аптек города Северобайкальска отсутствует минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.



В отношении владельца аптеки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Арбитражный суд Бурятии назначил виновной наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

