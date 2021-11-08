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В аптеке на севере Бурятии не было минимального ассортимента лекарств

В аптеке на севере Бурятии не было минимального ассортимента лекарств
Общество,  Фото:pexels.com
Владельца оштрафовали за нарушение закона

Как выяснила прокурорская проверка, в одной из аптек города Северобайкальска отсутствует минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.

В отношении владельца аптеки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Арбитражный суд Бурятии назначил виновной наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. 
прокуратура

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