Красный день календаря

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Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На фото — День Великой Октябрьской социалистической революции и День народного единства, снятые в разные годы в Улан-Удэ

7 ноября в конце эпохи развитого социализма фактически был днём перехода на зимнюю форму одежды. На демонстрациях трудящиеся хвастались обновами — меховыми шапками, шубами, пальто, унтами. Те же, кто оставался дома, у экранов телевизоров высматривали родных и знакомых, радостным хором выкрикивающих в камеру «ур-ра-а-а-а!».

- В наши дни вычеркнутый из календаря праздник жив. По крайней мере в доковидную эру он всегда отмечался шествием коммунистов по улице Ленина к памятнику вождю на главной площади Улан-Удэ. Грустный день памяти о Светлом Прошлом. «Синий день» единства и дружбы из-под палки так и не стал реальной альтернативой народному празднику, - отмечает фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко.

На фото — День Великой Октябрьской социалистической революции и День народного единства, снятые в разные годы в столице Бурятии. Просто сравните лица людей под красными флагами и лица подневольных бюджетников и студентов.
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