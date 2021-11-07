На место выезжал пожарный поезд
Накануне, 6 ноября, утром в Северо-Байкальском районе на станции Янчукан произошло загорание железнодорожного локомотива ВП-80ТК.
- На ходу произошло загорание одного из трёх вагонов, из-за чего произвели отцепление секции. Далее угрозы распространения не было. На место выехал пожарный поезд, и на момент прибытия горела кабина внутри локомотива, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В результате пожара выгорела кабина управления на площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет.
В пожаротушении участвовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
В Бурятии горел локомотив
Общество, Фото:
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