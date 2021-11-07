В Бурятии горел локомотив

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

На место выезжал пожарный поезд



Накануне, 6 ноября, утром в Северо-Байкальском районе на станции Янчукан произошло загорание железнодорожного локомотива ВП-80ТК.



- На ходу произошло загорание одного из трёх вагонов, из-за чего произвели отцепление секции. Далее угрозы распространения не было. На место выехал пожарный поезд, и на момент прибытия горела кабина внутри локомотива, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



В результате пожара выгорела кабина управления на площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет.



В пожаротушении участвовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

