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В Бурятии горел локомотив

В Бурятии горел локомотив
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
На место выезжал пожарный поезд

Накануне, 6 ноября, утром в Северо-Байкальском районе на станции Янчукан произошло загорание железнодорожного локомотива ВП-80ТК.

- На ходу произошло загорание одного из трёх вагонов, из-за чего произвели отцепление секции. Далее угрозы распространения не было. На место выехал пожарный поезд, и на момент прибытия горела кабина внутри локомотива, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В результате пожара выгорела кабина управления на площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет.

В пожаротушении участвовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
локомотив

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