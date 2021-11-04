Каждую ночь проводится обработка вагонов парогенератором
В Улан-Удэ усилена ежедневная дезинфекция трамваев. В пресс-службе МУП «Управление трамвая» объяснили это ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией.
- Каждую ночь проводится путём привлечения сторонней организации дезинфекция вагонов перед выпуском их на линию парогенератором для обработки всех поверхностей, в том числе в труднодоступных местах, - пояснили в пресс-службе управления.
Также ежедневно в рабочее время на конечных пунктах сотрудниками привлечённой компании обрабатываются и дезинфицируются хлорсодержащим раствором поручни, ручки и сидения внутри трамвайных вагонов.
Трамваи в Улан-Удэ усиленно дезинфецируют
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