Бурятский великан-хранитель претендует на звание лучшего арт-объекта

Жители Бурятии могут поддержать свой объект в голосовании



Огромная деревянная скульптура, которая находится на горе в посёлке Заиграево в Бурятии, участвует в конкурсе «Туту Арт 2021».



Организаторы «Туту Арт 2021» выбрали 85 предметов самодеятельного искусства из каждого региона страны. Голосование за звание лучших началось 10 октября, а закончится оно 24 января.



Отдать голос не сложно, надо лишь перейти на сайт art.tutu.ru и выбрать понравившуюся скульптуру в каждом раунде.



Заиграевский великан-хранитель участвует в четвёртом этапе конкурса, который продлится со 2 до 8 ноября.



«У бурятского бородача есть родственники в Европе: его автор, резчик по дереву Валерий Ротенков, опирался на работы датского художника Томаса Дамбо, который создал в Копенгагене серию фигур «Шесть забытых великанов». Валерий Ротенков возводил скульптуру два месяца, трижды переделывал лицо, при создании великана использовал и струганое, и необработанное дерево», - сообщается на сайте «Туту Арт 2021».





