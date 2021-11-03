Жители Бурятии могут поддержать свой объект в голосовании
Огромная деревянная скульптура, которая находится на горе в посёлке Заиграево в Бурятии, участвует в конкурсе «Туту Арт 2021».
Организаторы «Туту Арт 2021» выбрали 85 предметов самодеятельного искусства из каждого региона страны. Голосование за звание лучших началось 10 октября, а закончится оно 24 января.
Отдать голос не сложно, надо лишь перейти на сайт art.tutu.ru и выбрать понравившуюся скульптуру в каждом раунде.
Заиграевский великан-хранитель участвует в четвёртом этапе конкурса, который продлится со 2 до 8 ноября.
«У бурятского бородача есть родственники в Европе: его автор, резчик по дереву Валерий Ротенков, опирался на работы датского художника Томаса Дамбо, который создал в Копенгагене серию фигур «Шесть забытых великанов». Валерий Ротенков возводил скульптуру два месяца, трижды переделывал лицо, при создании великана использовал и струганое, и необработанное дерево», - сообщается на сайте «Туту Арт 2021».
Бурятский великан-хранитель претендует на звание лучшего арт-объекта
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