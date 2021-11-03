В Иркутской области расширены категории для жилищных соцвыплат

Изменения коснутся совершеннолетних сирот, имеющих детей



В Иркутской области расширили категорию детей-сирот, имеющих право на социальную выплату для приобретения жилья. Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.



Отныне право на выплату имеют лица из числа детей-сирот от 18 лет и старше, имеющие ребёнка (детей), работающие по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребёнком до трёх лет или ребёнком-инвалидом. Граждане должны быть включены в список, в том числе в связи с установлением факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, находящемся в собственности или социальном найме. Единственным ограничивающим условием установлено наличие судебного решения о предоставлении лицу из числа детей-сирот жилого помещения из специализированного фонда.



Дополнительную меру поддержки в качестве альтернативного способа обеспечения права граждан из числа детей-сирот на жильё ввели в мае 2020 года. Тогда жилищные сертификаты получили 127 человек. В 2021 году общее количество получателей социальной выплаты составило 156 человек. Для этого в областном бюджете было предусмотрено 256,4 миллиона рублей.



– В связи с востребованностью данной меры социальной поддержки законодательством расширена категория граждан, имеющих право на её получение. Изменения вступили в силу с 29 октября 2021 года, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



Ранее социальную выплату могли получить лица из числа детей-сирот старше 23 лет, включённые в список лиц, подлежащих обеспечению специализированным жильём, не имеющие жилья в собственности или на условиях социального найма, имеющие детей и работающие по трудовому договору или служебному контракту.



Предоставление данной меры социальной поддержки носит заявительный характер. С заявлением о предоставлении выплаты необходимо обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



