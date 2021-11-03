КВНщики Усть-Ордынского округа выиграли региональную юниор-лигу

Финальная игра состоялась в Саянске
Финал юниор-лиги Иркутской области «КВН на Ангаре» прошёл в конце октября в городе Саянск. В финале приняли участие 5 команд: «Бохан» (Боханский район), «Дети Приангарья» (Осинский район), «Камикадзе» (г. Саянск), «Весёлая десяточка» (г. Зима) и «Гламур» (Усть-Илимский район).
По итогам игры «Лучшей актрисой» стала Мира С. из команды «Бохан». «Лучшим актёром» — Андрей Х. из «Детей Приангарья». Редакторский комплимент получила команда «Камикадзе». «Лучшую шутку» исполнили представители Боханского района. Они же и стали чемпионами лиги. Второе место у команды Саянска. Третье – у Осинского района.
За первое место команда КВН «Бохан» получила денежный приз в размере ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
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